Idén is lesz VéNégy Fesztivál

Július 4. és 7. között rendezik meg a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozót, amit tavaly csak a váci Soundként emlegették, hiszen a koncertek és a színi előadások mellett a vízpart és a strandolás is elválaszthatatlan része az eseménynek. A szervezők azoknak ajánlják négynapos rendezvényt, "akik egy valóban barátságos fesztiválra vágynak, ahol a zene mellett a kultúra, a közösségépítés és a természeti környezet is fókuszban van".

Íme egy pár név a zenei fellépők közül:

Margaret Island

Tankcsapda

Vad Fruttik

Follow The Flow

Intim Torna Illegál

Irie Maffia

A hazai zenekarok mellett természetesen lengyel, cseh és szlovák fellépőket is meghívtak. Illetve idén is lesznek egyéb kulturális programok: az utcaszínházi előadások és szabadtéri performanszok mellett a hatalmas színházi sátorban a visegrádi négyek országaiból érkező társulatok bemutatóit tekinthetjük meg, az utolsó nap pedig négy ország színészei ekkor mutatják be a kéthetes, váci workshop alatt létrehozott darabjukat.

Április 15-ig kaphatóak az early bird jegyek és bérletek, elővételben pedig július 3-ig lehet belépőket vásárolni.