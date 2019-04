Majdnem 80 millió megtekintés 24 óra alatt? Újabb rekord a Youtube-on!

A BTS és Halsey közös slágerét, a Boy With Luv-ot 24 óra leforgása alatt 78 milliószor tekintették meg, és ezen idő alatt 24 millió komment érkezett a videó alatt - írja az Entertainment Tonight.

Az hétfős fiúbanda ezzel csúnyán beelőzte a K-pop másik sztárcsapatát, a Blackpinket. Az ő új daluk "csak" 56 milliós nézettséget tudott össze hozni egy nap alatt.

A BTS pénteken adta ki új lemezét Map of the Soul: Persona címmel, és ők voltak a vendégei a Saturday Night Live-nak. A Boy With Luv videoklipjét YongSeok Choi rendezte, és Az ének az esőben című film adta hozzá az ihletet.