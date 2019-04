Ez az első szám Beck új albumáról

A zenész két meglepetéssel is szolgált a rajongói számára: egyrészt bemutatta új, Pharrel Williams-szel közös számát, a Saw Lightningot, és azt is bejelentette, hogy hamarosan megjelenik az új albuma, aminek Hyperspace lesz a címe. Pontos dátum még nincs, de valószínűleg pár hónapon belül már elérhető lesz - írja az AP. Beck előző nagylemeze, a Colours egyébként az idei Grammy-gálán a legjobb alternatív album lett.

Ha valakinek kicsit reklámzenésnek tűnik a dal, akkor nem csalnak a megérzései, ez a szám csendül fel ugyanis a legújabb Beats By Dre fülhallgató reklámjában is.

Becknek egyébként sűrű éve van:

nemrég jelent meg a Cage the Elephant zenekarral közös száma, a Night Running

nyáron közös turnéra indulnak majd

a Lego-kaland 2. filmhez ő szerezte a Super Cool című számot

a Roma című filmhez készült zenei albumon is feltűnik a neve.