Ifjabb Vidnyánszky Attila egy karmester a puszta közepén

Idén ősszel jelenik meg a Platon Karataev második nagylemeze, amelyen az az Ocean című dal is hallható lesz, amelynek új videóklipje nálunk debütál, méghozzá ifj. Vidnyánszky Attila főszereplésével.

Jómagam színházzal foglalkozom. Próbák, esték, szavak, pillanatok: minden játék a kiszámíthatatlanról szól, egy kézzel meg nem fogható tudást, egy megtervezhetetlen állapotot kergetünk. Ezzel szemben számomra a zene készen van, hallom, érzem, értem. Nagyon megtisztelő, felkavaró élmény volt a találkozás a Platon Karataev csapattal, mivel nem ismertük egymást, viszont egymást hallgatva, nézve, pontosan tudtuk, hogy ugyanazt keressük. Szavak, találkozók nélkül a zene eljátszotta helyettünk mindazt, amit sem színházban, sem máshol nem lehet. Láthatatlanul megismertük egymást. A Platon Karataev gondolatisága, egyben zeneisége igazi kapaszkodó nekem huszonévesként.

- mondja a klipről Vidnyánszky, akinek színházi munkásságával a zenekar is tisztában volt, Balla Gergely például a Hamletben találkozott vele, és ez az élmény valamennyire a zenekar megalapításában is közrejátszott:

Óriási dolog és nagyon sokat jelent számomra, hogy Attila szerepel ebben a klipben. Még 5-6 évvel ezelőtt láttam őt az Ódry Színpadon egy Hamlet előadásban, ami hatalmas katarzis volt számomra. Sok mindent megváltoztatott bennem az a darab és alakítás, lehet, ha az nincs, akkor a Platon sem kezdődik el.

A klipben egyébként Vidnyánszky egy karmestert alakít, aki látszólag a semmi közepén a nagy semminek vezényel. Pedig ennél sokkal többről van szó Dobos Emőke rendező szerint.

Egy karmester munkája és szerepe borzasztóan összetett. Ő az, aki leginkább ismer, átlát, ért egy adott művet, ő határozza meg, hogy a közönség számára hogyan szólaltatja meg azt a zenekar által. Az arcán és mozdulatain minden gondolat megjelenik, de egy előadás alatt ez mind szinte láthatatlan. A közönség csak a hátát látja, a zenészek pedig csak jelzésekre, beintésekre figyelnek, nem magára a személyére. Tehát egy karmester egyfajta láthatatlan főszereplő. Érdekesnek találtam, hogy ez párhuzamba állítható Isten szerepével is. Mivel a dal központi témája az Isten-kapcsolatról szól, szerettem volna ezt a karmester ötlettel illusztrálni. Illetve továbbgondolva, ha Isten egy karmester, akkor mit vezényel ő ebben a klipben? Mindent? Semmit? Vagy magát a számot?

Az Ocean c. szám egyébként már valamennyire új hangzást jelent az első nagylemezhez képest, és a zenekar szerint ez a fajta hangszerelés lesz jellemző az ősszel megjelenő új albumra is.

A Platon Karataev egyébként az egyik legtöbbet hallgatott magyar zenekar külföldön a Spotifyon, a Season of Singing c. számuk már átlépte az egymillió meghallgatást, de már az Elevator is több mint félmillió lejátszásnál tart. A zenekar kifejezetten népszerű Németországban, és április 21-én fel is lépnek Berlinben, majd május 4-én az A38-on. Ezt követően jön egy kisebb brit turné, amelynek részeként érintik a Liverpool Sound City-t is.