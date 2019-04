Közös dalt adott ki Kiss Tibi és Lajkó Félix

Kiss Tibi a Quimbyből és Vastag Gábor (A Kutya Vacsorája) nemrég megalapították az Aranyakkord nevű "kanapéprojektet", amelyet szimplán csak dalkeltetőnek hívnak, mert annyi dalötlet van a zenészekben, hogy azokat már nem bírják el a saját zenekaraik, viszont veszni sem szeretnék hagyni őket. Ennek az egyik példája a Tudom, hogy hol vagyok című dal, amelyben közreműködik Lajkó Félix, és a számhoz készült videó nálunk debütál.

Az Aranyakkordot az hozta létre, hogy rengeteg dal volt, ami nem tudom bekerülni sehova, se a Quimbybe, se máshova. És hát azért is kellett már kezdeni valamit a rengeteg dalötlettel, hogy ne felejtsem el azokat

- mondta nekünk Kiss Tibi az általa csak kanapéprojektnek hívott Aranyakkordról, ami szerinte annyiban feltétlenül eltér például a Quimbytől, hogy itt nem egy rendes rockzenekarról beszélünk, hanem inkább egy akusztikusabb, folkosabb muzsikálásról.

A Tudom, hogy hol vagyok című dalban egyébként játszik Lajkó Félix hegedűművész és Gábor Andor állandó vendég is. Kiss elmondta, hogy egy Quimby-koncert után találkoztak az Ördögkatlan fesztiválon Lajkóval, és már akkor kitalálták, hogy kellene közösen zenélni, amikor még az Aranyakkord nem is létezett. Lajkó ráadásul nem csak egyszeri közreműködő, más dalokban is játszik még, és valamikor élőben is előadják az Aranyakkorddal közös számokat, bár Kiss szerint ez még szervezés alatt áll.

Félix nem a legegyszerűbb esetek közé tartozik, de abszolút érzésember, a zene nyelvén nagyon könnyen kommunikálunk. Például ha erősítőkkel meg torzítókkal játszunk, akkor ő is bemetálosodik. Egy-két ilyen szeánszunk már volt, és ott nagyon egymásra találtunk. Egyébként a Hófehér cigány című, még meg sem jelent dalunkat is az ő jelenléte ihlette

- meséli Kiss, aki még elmondta még, hogy alapvetően van egy zenei szakrális irány az Aranyakkordban, a zene ősi iránya, ami voltaképpen az örömzene. Ennél egy fokkal komplexebb a mostani dal története is, amelyet Kiss úgy írt le, hogy

kelet-nyugat sámán country

amelyben a nyugatot ők viszik a kicsit westernes motívumokkal, a keletet pedig Lajkó erősíti fel, és DNS-láncként kapcsolódik egymáshoz a két dallam és melódia. Erre az állapotra reflektál az a paradoxon, hogy "nem tudom, hol vagyok". A klipet egyébként többek között Új-Mexikóban forgatták, ami pluszban rátesz a pszichedelikus hangulatra.

Az Aranyakkord élőben legközelebb május 23-án lesz látható a budapesti Ellátóházban.