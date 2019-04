A nyolcvanas-kilencvenes évek élő rocklexikonja Budapesten koncertezik

Rock Like Fuck - ez Adam Bomb egyik legismertebb nótája, és ez sem tart 9000 megtekintésnél 2011-es feltöltése óta. Ezzel azt hiszem képbe is helyeztük az 1963-ban Adam Brenner néven született Bombot, aki gitáros, dalszerző, showman, író, satöbbi, és saját maga és rajongói szerint sokkal többre hivatott, mint ahol tart. Namármost a rnr666 szervezőbrgád volt oly kedves, hogy elhozza ezt a palit a Gólyába, április 30-án estére, így minden kétkedőt meggyőzhet arról, hogy 2019-ben is menő a hajmetál stílus és a gitárba applikált tűzijáték.

És hogy miért tartjuk élő rocklexikonnak? Kérem szépen, Bomb közös zenekarban játszot Geoff Tate-tel (Quennsryche), Eddie Van Halentől kapott gitározási tippeket (Van Halen), Izzy Stradlin (GNR) volt a lakótársa, Tommy Thayer (Kiss) az egyik legjobb haverja, játszott Yngwire Malmsteen helyén a Steelerben, és Cliff Williamsszel (AC/DC) az egyik szólólemezén, de Chuck Berrytől Billy Idolon át Mick Taylorig zenélt már mindenkivel. És jövő héten interjúzunk is vele, szerintem állat lesz.

A buli Facebook-eseménye itt.