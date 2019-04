Új Prince-album jön, azokkal a számokkal, amiket mások vittek sikerre

Coming out: kőmetálos vagyok. Amikor Prince a Szigeten 0. napozott, nem mentem ki, mert nem bírtam volna két órán át hallgatni. Ettől még nem vagyok süket, és nem barlangban laktam az elmúlt 49 évben, így azt, hogy a könnyűzenében olyan istenadta tehetség, mint Prince, jó ha húsz született összesen, pontosan tudom. Zseni volt, kár, hogy nem metálban.

Prince a többi, hozzá hasonlóan remek előadó-zeneszerzőtől eltérően nemcsak saját maga vitte sikerre a nótáit, hanem szívesen adott át másoknak is később slágernek bizonyuló szerzeményeket. A legismertebb a Nothing Compares 2 U, amit Sinéad O'Connor ismertetett meg a világgal, vagy a Manic Monday, amit a The Bangles tett közismertté.

Júnizus 7-én, azaz Prince születésnapján jelenik meg egy olyan, Originals című válogatásalbum a Warner Bros. Records és a Tidal kezelésében, amin 15, leginkább más zenésztől ismert Prince-szám szerepel, de ezúttal az előadójuk is ő lesz. És ami a nagy truváj ebben, hogy a 15 trackből 14 eddig kiadatlan felvétel, amiket Prince hagyatékának kezelője Jay-Z-vel közösen válogatott össze. Az Originals két hétig csak a Tidal streamingszolgáltatónál hallható, ott is Master minőségben, a HiFi-csomagra előfizetőknek.

Június 21-től aztán a plebs is meghallgathatja, a Deezeretől az Apple Musicon át a Spotifyig minden platformon elérhetővé teszik, de természetesen megjelenik lemezen és CD-n is.

Tracklist

Sex Shooter - Apollonia 6 (1984) Jungle Love - The Time (1984) Manic Monday - The Bangles (1985) Noon Rendezvous - Sheila E.(1984) Make-Up Vanity 6: (1982) 100 MPH - Mazarati (1986) You’re My Love - Kenny Rogers (1986) Holly Rock - Sheila E. (1985) Baby, You’re a Trip - Jill Jones(1987) The Glamorous Life - Sheila E (1984) Gigolos Get Lonely Too - The Time (1982) Love… Thy Will Be Done - Martika (1991) Dear Michaelangelo - Sheila E. (1985) Wouldn’t You Love to Love Me? - Taja Sevelle (1987) Nothing Compares 2 U - Sinnéad O'Connor (1990)