Új Prince és David Bowie album érkezik

Három éve annak, hogy Prince és David Bowie meghalt, de még mindig jelennek meg albumok az ő nevükkel. Hamarosan például két olyan gyűjteménnyel is gazdagodhatnak a rajongók, amiken olyan dalok szerepelnek, amiket szélesebb körben még nem nagyon hallhattunk, vagy legalábbis nem ilyen formában.

Az Originals című lemezen például 15 olyan szám eredeti változata, illetve demója szerepel, amit ugyan Prince szerzett, de más zenészek és énekesek előadásában lett igazi sláger, ilyen például a Nothing Compares 2 U, ami Sinead O'Connor nevét ismertette meg a világgal, illetve a Manic Monday, amivel a Bangles kaszált nagyot. A válogatást június hetedikétől két héten át a Tidalnál lehet majd meghallgatni, június 21-től kiadják majd CD-n is, illetve július 19-tól bakeliten is.

Június 29-én jelenik meg a The 'Mercury " Demos 10 olyan dallal, amit David Bowie és John “Hutch” Hutchinson vett fel. Az albumon rajta lesz például a Space Oddity korai verziója, illetve még kilenc olyan szám, amit korábban nem adtak ki. A Parlophone nemrég egy másik ritkaságokkal teli anyagot is kiadott, ez volt Spying Through a Keyhole (Demos and Unreleased Songs), május hetedikén pedig a több kislemezeket összegyűjtő Clareville Grove Demos.

