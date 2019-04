Egyedülálló zeneipari appot fejlesztettek Debrecenben

Tegyük fel, hogy zenészek vagyunk. Ezt egyelőre mi tudjuk, meg a szomszédok, ők kevésbé örülnek, mint mi. Mi is jobban örülnénk, ha nem egyedül kellene Motörheadet játszani, de a Jófogáson nem jelentkezett senki dobosnak, a zenészhaverok mind zenekarban tolják, bezárult a kör, maradunk hálószoba-Satrianik életünk végéig.

Ezen az áldatlan állapoton segíthet a Bandmap nevű app, amit egy négyfős debreceni startup fejlesztett ki, és nevezett el viccesen zeneipari svájci bicskának, aminél adekvátabb elnevezést egy ilyen cuccra momentán nem tudunk mondani.

De mi is ez a Bandmap? Egyszerre biztosít megjelenési és szakmai kapcsolatteremtési lehetőséget zenészeknek (könnyűzenéről beszélünk, a komolyzenei verzióról egyelőre nem tudni), másrészt a közönség számára kínál testre szabható könnyűzenei programajánlót és közösségi felületet - az utóbbi kettő persze nem a szeletelt kenyér újrafeltalálása, de nem is ez az izgalmas része. Az app jelenlegi formájában elsősorban a zenekarokra, helyszínekre, illetve a zenészekre fókuszál (később bekerülhetnek a szolgáltatók, azaz stúdiók, hangszerboltok, bookingcégek, valamint zeneoktatási és egyéb intézmények is).

A Bandmapen belül az alkotók szerint a végletekig paraméterezhető kereséseket végezhetünk. Kéne egy gitáros az igényes Poison-utánérzés zenekarodba, akinek seggig érő piros haja van, Krameren tolja, és Kiskunhalastól nem lakik 13 percnyi autóútnál messzebbb? Ha van ilyen, és regisztrált, akkor rá lehet írni, hogy I Want Action. Ennek megfelelően a zenészprofilok egyfajta mini Wikipédia-oldalak is egyben, megtudható lesz, milyen formációkban, mettől-meddig tevékenykedett a kolléga, milyen stílusokban érzi otthon magát, és az is, ha szabad kapacitással bír.

Mert az előfordul, hogy lerobban a dobos, és gyorsan kell valaki - ilyenkor is jól jön az app, mert nemcsak álland zenekari tagokat, hanem alkalmi zenésztársakat is lehet rajta találni. Már ha minden jól megy, persze, hiszen egy adatbázis és annak haszálhatóságának sikere azon múlik, mekkora is az adatbázis, amivel dolgozik. Később jön az, ami miatt szerintem az app igazán sikeres lehet: a zenészek mellett lehet majd regisztrálni és keresni sofőrre, hangtechnikusra, roadra, fodrászra vagy videósra is. A belterjes zeneipart ismerve nagy áttörészt hozhat, ha nem kizárólagb haveri és ismeretségi alapon lehet majd olyan szakemberekkel találkozni, akik nélkül a rockcirkusz nagyon nem tud működni.

És akkor most coming out: mint olyan sok esetben, ennek az anyagnak is az lett a sorsa, hogy mivel nem volt égetően sürgős, bekerült a majdmegírom mappába és ott ragadt. Ez azért szar, mert az app bétatesztelésére április 30-ig lehetett jelentkezni. Az meg ma van. De sebaj, mert az alkotók az Index kérésére (nem vicc) toltak rajta 4 napot, így május 4. éjfélig még szabad a vásár.

A rendszer zárt, meghívással lehet majd bekerülni,a most előregisztrálók lesznek az első házigazdák, de május 4-ig erre még van lehetőség. Itt tessék elindulni.

A Bandmap piacra jutását az NKA Hangfoglaló program 5 millió forinttal támogatta.