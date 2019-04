Hatalmas blama készül Woodstock évfordulójára

A Woodstock neve öt évtizeddel később is a szabadtéri zenei fesztiválok non plus ultráját jelenti, egy rendezvényt, ami utólag nézve gyakorlatilag szobrot emelt egy pillanatnak a popkultúrában: amikor összejött temérdek, nagyjából félmillió ember azért, hogy szem-, és fültanúja legyen annak, ahogy az ellenkultúrából fősodor lesz. A márkanevet többször, többféleképpen is próbálták feléleszteni azóta, a legrosszabb PR-ja egyértelműen a ‘99-es változatnak volt, amikor a borzasztó szervezés, magas árak, és általános agresszió miatt a feldühödött és elcsigázott fesztiválozók gyújtogatni kezdtek, egyes szemtanúk pedig szexuális erőszakról is beszámoltak. A Woodstock 99 egyik napjának a rohamrendőrök vetettek véget, és sokáig ez is volt a fesztiválnév történetének legnagyobb botránya.

Egészen 2019-ig, amikor egyre jobban közeledtek augusztus 17., 18., és 19. napjai, a Woodstock 50 fesztivál időpontjai. A fellépők névsora több volt, mint impozáns, olyan világsztárok nevei szerepeltek a háromnapos rendezvényen, mint a Killers, Miley Cyrus, Jay Z, Santana, Imagine Dragons vagy Greta Van Fleet. A jegyeladásnak április 22-én el kellett volna indulnia, de még mindig csak annyi állt a honlapon, hogy “tickets coming soon”.



Aztán hétfőn a fesztivál egyik fő befektetője, a japán Dentsu cégbirodalom tulajdonában álló Amplifi Live kiadott egy sajtóközleményt:

A hatalmas idő, energia-befektetésünk, valamint az elhivatottságunk ellenére úgy gondoljuk, hogy nem lehet megrendezni ezt a fesztivált úgy, hogy az a Woodstock márkanévhez hű maradjon, és közben biztosítsa a fellépők, résztvevők és látogatók biztonságát. (...) Ezért a Woodstock 50 partnereként úgy döntöttünk, hogy nem tartjuk meg a fesztivált. Akármennyire is nehéz, ez a legmegfelelőbb döntés minden tekintetben.

Eddig világos, sajtóértesülések szerint az Ampifi Live aggódott azon, hogy a szervezők elkezdtek kicsúszni a határidőkből, nem sikerült beszerezniük a szükséges engedélyeket, és még a maximálisan befogadható látogatók számát is csökkenteni akarták, napi 100 ezerről 75 ezerre. Érthető a döntés, hiszen az amerikai zenei fesztiválok szervezésén meglehetősen sok az árgus szem, amióta 2017-ben a Fyre Festival influenszerekkel beharangozott egy luxusélményt, majd a szigetekre érkező látogatók csak szedett-vedett sátrakkal, és a szervezettség teljes hiányával találkoztak. (Az utóbbi évek legnagyobb fesztiválos blamájáról itt írtunk.)



Hiában van szó itt Woodstock legendás hírnevéről, egy, amúgy minden beszámoló szerint rosszul szervezett eredeti fesztiválról, azt még simán el lehet fogadni, ha egy cég lemondja a rendezvényét, gyakorlatilag bármilyen okokra hivatkozva. Sőt, így, hogy a jegyvásárlás sem indult el, valójában károsultak sincsenek, akiket kártéríteni kell - kivéve persze, ha a fellépőket tényleg leszervezték, lepapírozták, és ezek miatt más fellépésektől esnek el.





De nem sokkal a Dentsu közleménye után feltűnt a másik oldal, és szintén egy közleményt juttatott el a sajtónak Michael Lang, az emlékfesztivál szervezője, és az eredeti, 1969-es rendezvény társszervezője. Lang saját állítása szerint meglepődött a japán cég bejelentésén, és ő is az újságokból tudta meg, hogy a fesztiváljának annyi. “Nincsen joguk arra, hogy egy egyoldalúan lefújják a fesztivált” - mondta egy újságírói kérdésre. Lang csapata szerint mindent meg fognak tenni, hogy a Woodstock 50. évfordulója méltó legyen az eredeti szellemiségéhez és jelentőségéhez. A közlemény szerint a finanszírozási problémák ellenére haladnak előre a rendezvény szervezésével, és megpróbálnak majd új partnereket is keresni.

Lesz Woodstock 50, mert lennie kell, és bombajó lesz

- zárják a közleményt.



A Billboard úgy tudja, hogy az összes fellépőt kifizették, nagyjából 30 millió dollár költöttek eddig a gázsikra, ezért egy új befektető meg tudná menteni az egész hóbelevancot. A zenei szaklap szerint a Dentsu bejelentése előtt pár nappal a szervezők megpróbáltak mindent, hogy újabb tőkét szerezzenek, és megkísérelték egy 20 millió dolláros befektetéssel kimenteni magukat úgy, hogy a világ legnagyobb fesztiváljait birtokló AEG-et és a LiveNationt is megkeresték. A Billboard szerint mindkét cég nemet mondott.



És mindez úgy történt, hogy egy darab jegyet sem sikerült még eladniuk a szervezőknek, szóval ha sikeres is lenne a tőkeinjekció, összerántják a szervezést, és lehet majd jegyet venni a Woodstock 50-re, akkor is lehet egy gigantikus bukás a végére. Ahogy egyébként az eredeti is az volt, sőt, annak a szervezésekor is helyszínt kellett vadászni az utolsó pillanatban az engedélyek hiánya miatt, végül Bethelben tartották meg, de még így is 1 millió dollárt buktak a szervezők.



Bethelben idén egyébként egy külön, mindentől független, lényegesen kisebb Woodstock-fesztivált tartanak, olyan fellépőkkel, mint Ringo Starr, a Jefferson Starship, John Fogerty, és Santana.