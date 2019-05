A halak tettek keresztbe a törtütemes fesztiválozásnak Floridában

Miami City városi tanácsa a napokban dönti el, hogy az Ultra Music Festival nevű fesztivál visszatérhet-e valaha a Virginia Key szigetre, ahol a szervezők idén egész pofás kis rendezvényt tartottak sok törtütemmel, trappal és kiállásokkal (jelentsenek ezek bármit is). Elsősorban nem azért van veszélyben a fesztiválengedély, mert ekimeghajtású nyikhajok és nyikhajinák randalíroznak naphosszat, hanem azért, mert a szigetet övező tengeri élővilágot a frász töri ki hangos zenétől.

Hogy a Miami University miért kezdte el vizsgálni az Ultra halakra gyakorolt hatását, rejtély, viszont valahol irigylésre méltó is, hiszen nekik erre is van idejük, pénzük és emberanyaguk, de hagyjuk, tényleg. A lényeg, hogy a vizsgálat kimutatta, hogy az idei Ultra hangereje a sziget partjaihoz közel úszó halakban olyan stresszt váltott ki, mintha az, amikor valami ragadozó elől kell menekülniük. Az Ultra szervezői azonnal jelezték Miaminak, hogy keresnek más helyszínt és elnézést.



Az egyetemnek vannak kísérleti haltelepei a szigeten, és amikor megmérték a zajszintet az akváriumokban, az 7-9 decibellel volt magasabb a megszokottnál és ez pont elég ahhoz, hogy a halak ne érezzék magukat biztonságban. A halak mellett az embereknek is akadt problémája az Ultrával. Francis Suarez polgármester, aki így első hallásra Tarlós István leli társának tűnik, kijelentette, hogy a szervezőket előre figyelmeztette: az hogy a mély frekvenciájú hangok a városig elhallatszanak, az nagyon nem kóser. "Én tíz kilométerre lakom a helyszíntől, de simán hallom az egészet."



A halakat zavaró hangerőre tavaly novemberben már felhívták a figyelmet az egyetem tudósai, és Suarez sem most kezdett el hőbörögni a hangerő miatt. Az Ultra szervezői igyekeztek megoldani a hangerőproblémát, de a Pitchfork írása szerint ez nem lett volna (volt?) elég, mert a városi tanácsnál a logisztikai problémák (szeméthegyek, a szigetről a fesztiválozókat szállító 200 busz hatalmas dugókat okozott) már eleve kiverték a biztosítékot.