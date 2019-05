Kiadják az összes dalt, ami elhangzott Woodstockon: másfél napnyi zene

Egy 38 lemezes díszdobozban adják ki azt a 433 számot, amelyek elhangzottak élőben az ötven évvel ezelőtt megrendezett Woodstock fesztiválon. A mindössze 1969 példányban kiadott doboz tele lesz mindenféle relikviával, és lesz benne 276 olyan dal, ami még sosem jelent meg lemezen.

Az 1969. augusztus 15. és 18. között, a New York állambeli Catskill Mountainsben megrendezett fesztivál ötvenedik évfordulójára adják ki a mérete és ára miatt is exkluzív díszdobozt: a 36 órányi zene ára 629,99 font (236 ezer forint) lesz - írja az NME.

Lesz benne a 38 CD-n kívül egy blu-ray a Woodstock-filmmel, az eredeti programfüzet replikája, egy gitárszíj, két Woodstock-poszter, egy ismeretlen szerző által a fesztiválon írt napló másolata, két 8x10-es nyomat a legendás rockfotóstól, Henry Diltztől, valamint több esszé neves szerzőktől és egy könyv a fesztivál egyik alapítójától. A doboz pedig fából lesz, vászonbetéttel, amit a fesztivál színpad-dizájnja ihletett.

Fotó: Warner Music

A 433 abban a sorrendben lesz a cédéken, ahogyan élőben is elhangzottak, többek között olyan előadóktól, mint Jimi Hendrix, The Who, Santana, Crosby, Stills, Nash & Young, Janis Joplin, Grateful Dead vagy Joan Baez.

Nem ez az egyetlen mód, ahogy meg akarják vagy akarták ünnepelni a fesztivál félszáz éves évfordulóját: szerveztek egy új fesztivált is, de ezt az egyik finanszírozó lefújta a káoszra és szervezetlenségre hivatkozva, mire a szervező közölte, hogy márpedig ilyen nincs. Erről itt írtunk bővebben: