Komoly tömegjelenetek voltak Majka veszprémi koncertjén

Majka szombaton ingyenes koncertet adott Veszprémben a Gizella Napokon, és az esemény annyi embert megmozgatott, hogy jóval többen érkeztek a helyszínre mint amennyien biztonságosan elfértek volna. A szervezők ezért másfél órával a koncert előtt úgy döntöttek, hogy senkit nem engednek be, de már előtte is csak kisebb csoportokban juthattak be a nézők - írja a Bors. A rapper aznapi Instagram-posztja alatt egyes kommentelők azt állítják, hogy nem nyolckor, hanem 10 perccel a koncert előtt volt a lezárás, de tény, hogy sokan lemaradtak a koncertről.

Amikor közölte a rendőr, hogy még kétszáz ember bemehet, simán bejutottunk volna, erre elindult a hátsó sorból, oldalról a nyomás, konkrétan halálfélelmem volt, a gyerek a kezemet fogta, nyomott a tömeg innen, onnan. Hát, ennyit nem ér egy koncert sem, most egy darabig az ilyet kihagyjuk

- idéz a lap egy édesanyát.

A Bors szerint az Óváros tér egyes számítások szerint körülbelül ötezer fő befogadására al­kalmas, és körülbelül háromezren rekedtek kint. Az ügyben megkeresték a veszprémi önkormányzatot, de ők eddig nem válaszoltak a kérdéseikre.

A koncert után értesültünk arról, mekkora tömeg volt kíváncsi ránk, s hogy sokan a színpad közelébe sem fértek. Na­gyon sajnálom, hogy ilyen tömegjelenetek alakultak ki, de a biztonság az első, a szervezők úgy jártak el, ahogy arra szükség volt. Remélem, a jövőben kizárólag olyan koncerthelyszíneken lépünk fel, ahol a szervezők számolnak azzal, hogy nagyobb tömeg lesz jelen

- nyilatkozta Majka a Borsnak.