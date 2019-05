Szívből szóló, őszinte hakni

Köszönhetünk egy csomó mindent a legendás bajszú, zenei producerként gyakorlatilag slágert slágerre halmozó Giorgio Morodernek: a nyolcvanas évek giccses popzenéjét, hogy popzenekart faragott a Blondie-ból, hogy megalkotta az elektronikus tánczene alapjait, az I Feel Love-ot, a Love To Love You Baby-t, a Végtelen történet, a Sebhelyesarcú, az Éjféli expressz filmzenéit. Úgyhogy megérdemli végre az életben, hogy egy elég nagy létszámú kísérőzenekarral együtt turnézzon, és haknizzon egy óriásit, ahogy Budapesten is tette.

Moroder saját néven kiadott zenéjének nagy része zseniális és előremutató, de nem ezekkel lett a legismertebb, úgyhogy a producer nagyon érthetően úgy döntött, hogy nem a 2000-es években szocializálódott zenei újságírókat fogja kielégíteni azzal, hogy hűen eljátssza a Baby Blue-t vagy az E=MC2-t, hanem a hetvenes-nyolcvanas évek legnagyobb slágereit fogja előadatni másokkal. Sajnos soha a büdös életben nem lesz olyan koncert, ahol Moroder legismertebb számait azok énekesei fogják elénekelni, pedig az lenne a világ legsúlyosabb retróbulija, úgyhogy Debbie Harry, Phil Oakey, Kenny Loggins értelemszerűen nem jött Budapestre, helyettük négy vokalista próbálta imitálni őket, inkább több, mint kevesebb sikerrel. Moroder legnagyobb múzsája, Donna Summer hét dalt kapott, ebből kettővel megbirkóztak az énekesek, a harmadiknál már felvételről ment a hangsáv, ahogy David Bowie esetében is.

A koncert számai

01. Giorgio Moroder: (Theme from) Midnight Express



02. Giorgio Moroder: Looky Looky



03. Donna Summer: Love To Love You Baby



04. Limahl: The Neverending Story



05. Donna Summer: Bad Girls



06. Donna Summer: On The Radio



07. Giorgio Moroder: The Chase



08. Giorgio Moroder & Phil Oakey: Together In Electric Dreams



09. Giorgio Moroder: From Here To Eternity



10. Irene Cara: Flashdance... What A Feeling



11. Daft Punk: Giorgio By Moroder



12. Berlin: Take My Breath Away



13. Kenny Loggins: Danger Zone



14. Giorgio Moroder: Right Here, Right Now



15. Donna Summer: I Feel Love



16. David Bowie: Cat People



17. Donna Summer: MacArthur Park



18. Donna Summer: Last Dance



19. Donna Summer: Hot Stuff



20. Blondie: Call Me