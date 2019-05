Madonna mégis fellép az Eurovízió döntőjén

Most már hivatalos, hogy Madonna is fellép hétvégén az Euróvíziós dalfesztivál döntőjén Tel-Avivban. Először április elején jelentették be, hogy az énekesnő két dalt fog előadni a május 18-i döntő során, egy klasszikust és egy új számát. Aztán kiderült, hogy a fellépés kérdésessé vált, mert az egyik dal, amit elő akar adni, politikai tartalmú, ami viszont nem összeegyeztethető a szervezők politikamentességet hirdető szabályzatával.

Mostanra sikerül megegyezni, Madonna biztosan fellép a dalfesztiválon. Hogy milyen dalokat ad elő, azt egyelőre nem tudni. Rajta kívül a fesztivál több korábbi győztese is szerepelni fog. Az eddig bejelentett fellépők sorában van Conchita Wurst, Eléni Furéira, Verka Szergyucska, Mans Zelmerlow, Dana International és Gali Atari is. Az izraeli Netta Barzilai szintén előadja majd tavalyi, Toy című győztes dalát.

A 64. Eurovíziós Dalfesztivált május 14. és 18. között rendezik Tel-Avivban, a versenyben 41 ország képviselője lép színpadra, miután Ukrajna februárban visszalépett. A Magyarország színeiben induló Pápai Joci az első elődöntőben, május 14-én énekelt, és esett ki. A versenyt évről évre mintegy 200 millió néző követi világszerte.

(Borítókép: Madonna az 57. GRAMMY Awards-on 2015. február 8-án. Fotó: Michael Tran / Getty Images Hungary)