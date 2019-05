Natalie Portman kifakadt Moby életrajza miatt

Moby megírta második önéletrajzi könyvét. A Then It Fell Apart című könyv oldalain a zenész többek között arról ír, hogy 33 éves korában összejött az akkor 20 éves Natalie Portmannel, miután találkoztak egy austini koncerten. A pár állítólag rengeteget bulizott New Yorkban, és Moby az Harvard Egyetemen is meglátogatta az éppen ott tanuló barátnőjét.

Éjfélkor felvitt a kollégiumi szobájába és egymás mellett feküdtünk abban az aprócska ágyban. Miután elaludtam, óvatosan kibontottam magam az öleléséből, és taxival visszamentem a szállodába

- írja Moby, aki arról is mesél, mennyire nagyon szorongott ebben a kapcsolatban.

Szerettem volna egyedül lenni. Pánikrohamaim voltak attól, hogy egy olyan nő társaságában lehettem, aki fontos volt számomra

A pár állítólag csak néhány hétig találkozgatott, mert Portman találkozott valaki mással.

A színésznő nem tagadja, valóban volt olyan időszak, amikor együtt lógtak, de meglepte, hogy a zenész az ismeretségüket úgy értékelte mintha jártak volna. Emlékei szerint csupán arról volt szó, hogy egy idősebb férfi megpróbált közelebb kerülni egy lányhoz, aki éppen akkor végzett a középiskolában, ráadásul Moby az életkorát sem adta meg helyesen.

Azt mondta, hogy 20 éves voltam. De ez nem igaz, tinédzser voltam, akkor lettem 18 éves. A kiadó pedig nem nézett utána a tényeknek, olyan mintha direkt hagyták volna benne ezeket a részleteket. Nagyon zavar, hogy ezzel a történettel akarja eladni a könyvet. Sok a tárgyi tévedés és a kitaláció.

Moby arról is ír, hogy megpróbált összejönni Lizzy Granttel, akit a világ csak Lana Del Reykent ismert.

Rövid, szőkített haja volt, úgy nézett ki mint egy gyönyörű tünde. Amikor együtt ültünk a zongora mellett, megcsókoltam, ő pedig visszacsókolt, aztán abbahagyta. Megkérdeztem, hogy mi a baj, amire azt válaszolta, úgy hallotta, másokkal is ezt csinálom. Szerettem volna azt mondani, hogy ez nem igaz, de nem tettem.

Az önéletrajzi könyvben Portman és Del Rey mellett feltűnik Bono, David Bowie, Russell Crowe, David Lynch és igen, így közölte Moby a világgal, hogy fogadásból egy bulin hozzányomta csupasz péniszét Donald Trumphoz.

