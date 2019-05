22 év után végre tisztázták a gigasláger jogait

Bő két évtizeddel azután, hogy megjelent és hatalmas sláger lett belőle, a napokban sikerült csak tisztázni a Bittersweet Symphony című The Verve-dal jogdíjait.

A szám ugyanis a Rolling Stones egyik dalának, a The Last Time-nak a vonós feldolgozását használja fel. Mick Jaggerék akkori menedzsere, Allen Klein 1997-ben beperelte a Verve-öt, és sikerült elérnie, hogy papíron a Bittersweet Symphony dalszerzői Jagger és Keith Richards legyenek, és a jogdíjak 100 százaléka hozzájuk vándoroljon. Amikor a dalt Grammyre jelölték, akkor is teljesen kihagyták a Verve frontemberét, Richard Ashcroftot a felsorolásból.

A Vulture megjegyzi, hogy az ügyből teljesen kimaradt David Whitaker, aki azt a vonós átiratot készítette, ami a szám alapjául szolgált.

A Verve mostani sajtóközleménye szerint a jogok visszakerültek Ashcrofthoz, aki a közleményben megerősíti, hogy Jagger és Richards kegyesen átadták neki a dalszerzői jogot, és abba is belementek, hogy ne legyenek feltüntetve a dal íróiként. Tehát mostantól akárhányszor megszólal a Bittersweet Symphony, ami még 22 évvel a keletkezése után is elég gyakori, már Ashcroftnál fog csilingelni a kassza.