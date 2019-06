Taylor Swift Trumpot bírálta, és kiállt a melegjogokért

Taylor Swift terjedelmes levelet tett közzé Instagram-oldalán a meleg, leszbikus, biszexuális, transznemű és queer emberek jogaival kapcsolatban, egyrészt az ellen tiltakozva, hogy a szenátus nem fogadta el az egyenlőségi törvényt, másrészt Donald Trump elnök LMBTQ-ügyi hozzáállását bírálva.

Taylor Swift az LMBT-jogokat előtérbe állító pride-hónap kezdeteként tette közzé a levelét, elsősorban lakóhelye, Tennessee állam republikánus szenátorának címezve a sorait, arra kérve a politikust, hogy fogadják el az úgynevezett egyenlőségi törvényt, amely megtiltaná a nemi és szexuális irányultság-alapú diszkriminációt. (A törvényt a demokrata többségű alsóház már májusban továbbította a szenátus felé, de az ottani republikánus többség nem fogadta el azt.)

Az a tény, hogy jogi értelemben véve egyes emberek teljes egészében ki vannak szolgáltatva mások gyűlöletének és bigottságának, gusztustalan és elfogadhatatlan. Mutassunk úgy büszkeséget, hogy azt követeljük, az egész nemzetünk szintjén kezeljék a törvényeink egyenlően az állampolgárokat"

- írta az énekesnő. A Guardian ugyanakkor hozzáteszi: nem túl valószínű, hogy Swift sorai meggyőznék a tennessee-i képviselőt, aki ugyanis eddig pontosan 0%-ban támogatott LMBTQ-ügyeket. Az állam viszont nemrég fogadott el hat, az LMBTQ emberekkel szemben ellenséges törvényt (például az örökbefogadással, a munkahelyi környezettel vagy a transzneműek mosdóhasználatával kapcsolatban). Swift szerint ez a törvénycsomag gátja lehet annak is, hogy új munkaerő érkezzen az államba.

Taylor Swift azt is közölte: "személyesen visszautasítja", hogy Donald Trump elnök a kormány nevében támogatásáról biztosította az LMBTQ-közösséget, amit az elnök először Twitteren, majd hivatalos közleményben is kijelentett. Trump ennek ellenére szintén nem támogatja az egyenlőségi törvényt, sőt azt is közölte, az "aláássa a szülői jogokat".

Nem. Nem lehet egyszerre támogatni egy közönséget, és a következő mondatunkkal azt mondani, ugyanaz a közösség a szülői jogok és a lelkiismeret ellen dolgozik. Ez a kijelentés azt sugallja, hogy valami erkölcsi probléma van azzal, ha valaki nem heteroszexuális és cisznemű, és ez hihetetlenül káros üzenetet küld annak a nemzetnek, amely telis-tele van egészséges és szerető olyan családokkal, amelyekben egynemű, nem bináris vagy transznemű szülők és gyerekek élnek."

Swift ez után, vasárnap szivárványszínű ruhában lépett fel a Wango Tango fesztiválon. Az énekesnő egyébként korábban elzárkózott attól, hogy bármilyen politikai témában megnyilvánuljon, olyannyira, hogy sokat kritizálták is azért, hogy nem él a százmilliós rajongótáborával járó felelősséggel. A hallgatást végül októberben törte meg, hogy a tennessee-i demokrata képviselőt támogassa - írja a Washington Post.