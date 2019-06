Játszótérről üzentek hadat a depressziónak

Kizárólag női tagokból álló stábbal forgott klip Imanexperiment Blue című dalához, ami a hamarosan érkező következő album előfutára is egyben. A szám klipjét a Stenken lehet először látni.

"Most először sikerült megvalósítani, hogy teljes női stábbal dolgozhassak. Ez egyelőre nagyon ritka dolog itthon, nekem pedig elég fontos ügy" – mondta el a Stenknek az Imanexperiment név mögött rejlő, valamint a klipet rendezőként is jegyző Nita. A felvételeket Meister Natália készítette, aki részt vett a rendezésben, a vágásban és a fényelésben is. A gyártásvezető Takács Eszter volt, a dekorban Neményi Lilla segített.

Elég személyes hangvételű ez a dal: azt a tehetetlen állapotot próbáltam felidézni benne, amikor egy hozzád közel álló személy hosszasan és fájdalmasan szenved, megváltást vár a környezetében mindenkitől, de közben mégsem fogad el semmilyen valós segítséget, ez pedig egy idő után már a saját mentális állapotodra és közérzetedre is hatással kezd lenni. A dalszövegben ultimátumot kap ez a szenvedő alany.

"Maga a klip erősen szimbolikus elemekből épül fel. A kék alakok a depressziós embert testesítik meg, a folyamatosan pörgő körhintában ragadás a helyzet végeláthatatlanságát, a kék fonalak pedig magát a blue érzést" – árulta el a videóról Nita, akinek már több klipjét (Where Are U,Believe, Pure Water // Uplifting Sinking) is bemutattuk a Stenken.

Az új videót itt lehet megnézni: