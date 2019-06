Egy nehéz nap éjszakája a váci Soundon

"Olyan, mint a Sound, csak Vácon" – írtuk korábban a Dunakanyar strandolós és bulizós fesztiváljáról, a váci Duna-parton megrendezett VéNégy Fesztiválról, ami azonban a színházi előadásokra is komolyt hangsúlyt fektet. A fesztivál himnuszát a Carson Coma jegyzi, a Let’s Call It A Day című szám videóját a Stenken lehet először látni.

A VéNégyen idén olyan zenekarok lépnek fel, mint a Tankcsapda, a Vad Fruttik, az Irie Maffia, a Margaret Island, a Szabó Balázs Bandája és az Intim Torna Illegál. A szervezők emellett kiemelten fontosnak tartják, hogy a visegrádi négyek országaiból érkező tehetségeket is bemutassák, így Csehországból az I Love You Honey Bunny, Szlovákiából a Don’t Trust Butterflies, Lengyelországból a niXes ad koncerteket, Magyarországot pedig a DLRM, az Ohnody, a The Pontiac és a fesztiválhimnuszt jegyző Carson Coma képviseli.

A Let’s Call It A Day című számhoz Ruprecht Vilmos készített videót a fesztivál elé. "Megpróbáltunk egy mókás, igazi fesztiválos klipet forgatni. A videóba a tavalyi VéNégy Fesztivál olyan képeit vágtuk be, amelyek jól tükrözik a váci hangulatot is. A fiúk nagyon viccesek voltak, kicsit az A Hard Day’s Night hangulatát próbálták felidézni a maguk módján" – mondta el a rendező a fesztivál helyszínén forgott videóról.

"A Let’s Call It A Day az egyik legrégebbi dalaink közül való, nekem személy szerint az egyik kedvencem a lemezről. A forgatás a zenekar fennállásának legviccesebb pontjai közé tartozik, soha ennyit nem futkostunk még együtt, el is fáradtunk a végére" – árulta el Fekete Giorgio, a Stenk-olvasók körében már bizonyára ismert zenekar frontembere.

A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó július 4. és 7. között rendezik meg a váci Duna-parton, a Carson Coma július 6-án fog koncertezni a Hangfoglaló Színpadon. A fesztiválról szóló tavalyi beszámolónkat itt lehet olvasni, az idei programot ebben a cikkünkben harangoztuk be.