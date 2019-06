Cseréphajítás, székdobálás és szalonna egy kórházi rendelőben

Megvan az az érzés, amikor a tömött orvosi rendelőben órák óta várunk a beutalónkkal, ami két órával korábbra szól, és már mindenki idegesen kiabál az orvossal, a recepcióssal, vagy a többi beteggel? Ez, a magyar egészségügyre gyakran jellemző légkör jelenik meg a miskolci Bohemian Betyars Arra vágyom című dalának klipjében is, megtoldva egy kis verekedéssel, lökdösődéssel és tánccal. Premier!

Az Arra vágyom koncerteken régóta játszott száma a zenekarnak, és egyben a közelgő új lemezük első dala is. A szám most megjelenő videóklipjében egy orvosi rendelő betegei várnak

fiataloktól az idősebbeken át egészen egy aranyhalig.

Míg a dalszöveg főként a szenvedélyeket, a korai betegségeket emeli ki, addig a klipben megjelennek a magyar miliőre jellemző dolgok is - a rózsaszín receptek és olvashatatlan beutalók, a bejutásért kiabálás, de még a szalonna is. A verekedésbe torkolló várakozás társadalomkritikus képe pedig tökéletesen szomorú összhangot teremt a szövegben megjelenő betegséggel és cigifüggőséggel egyaránt.

A videóklipet Barcsai Bálint rendezte, aki a zenekartól nem megszokott módon az alapötlet átbeszélése után szabad kezet kapott a megvalósításban. A klip szereplői mind táncosok, a főszereplő Fülöp László, aki koreográfusként is dolgozott például a Trafó Vadászat című előadásában.

A Bohemian Betyars zenekar idén lett 10 éves, legközelebb először a Fishing on Orfűn találkozhatunk velük, a fesztiválok után pedig októberben harmadszorra is terveznek visszatérni Ázsiába - Japánba, Kínába és Dél-Koreába. Külföldi turnézásaikról mi is beszélgettünk velük még márciusban a Stenk podcastjében, ami itt hallgatható meg.