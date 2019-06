Fatboy Slim kiállítással állít emléket a szmájli alkotójának

Június 21-én a lisszaboni Underdog Galériában nyílik meg a Smile High Club nevű kiállítás, aminek Fatboy Slim, azaz polgári nevén Norman Cook lett a kurátora, hiszen a világon valószínűleg ő rendelkezik a legnagyobb szmájligyűjteménnyel.

A mosolygós arc eredetijét Harvey Ball találta ki egy biztosítócég számára 1963-ban, vagyis pont abban az évben, amikor Fatboy Slim született.

Az elmúlt pár évtizedben egy 200 példányban legyártott kitűzőből egy igazi, világszerte ismert jelképpé nőtte ki magát

- nyilatkozta Cook, aki természetesen nagyon örül annak, hogy felkérték erre a feladatra.

Minden eladó lesz a kiállításon, kivéve az én gyűjteményen darabjai. A bukósisaktól kezdve az óvszeren át a kenyérpirítóig, hamutartóig, papucsig, mandzsettagombig és öngyújtóig mindent megvettem, amire mosolygós arcot nyomtak

- tette hozzá. A zenésznek a házát is egy óriási szmájli díszíti, egyetlen tetoválása is egy mosolygós arc, és ezt választotta saját emblémájának is.

1977-ben lettem a rajongója, amikor megláttam a Talking Heads Psycho Killer című kislemezének borítóján. Lenyűgöző, hogy egy ilyen egyszerű ábra olyan sok váratlan helyen bukkant fel a popkultúrában.

A kiállításon Fatboy Slim gyűjteménye mellett 11 egy olyan művész alkotásait lehet majd megtekinteni, akit megihletett Ball mosolygós arca.