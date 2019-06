Torokrákos a Megadeath frontembere

Dave Mustaine, a Megadeth nevű metálzenekar frontembere a Facebook-oldalán jelentette be rajongóinak, hogy torokrákban szenved - írja a CNN. A Megadeath megalapítása előtt a Metallicát is megjárt énekes-gitáros azt írja, már korábban is szembe kellett néznie komoly kihívásokkal, erre is fel van készülve,

az orvosai szerint pedig a 90 százalék az esély, hogy a kezelése sikeres lesz.

A kezelés miatt viszont a zenekarnak le kell mondania a 2019-es turnéjának legtöbb állomását. Az októberre tervezett Megacruise, vagyis a Megadeath tagjai és rajongói számára szervezett hajóút - amelynek a programja a zenekar leírása szerint "öt nap dekadencia és züllés" lesz - viszont a tervek szerint nem marad el.

Dave Mustaine 2016-ban az Indexnek is adott interjút, nem sokkal azelőtt, hogy a dunaújvárosi Rockmaraton fesztiválra szervezett koncertjük elmaradt.