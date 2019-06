Nem túlzás azt állítani, hogy Téglás Zoltán az egyetlen nemzetközi rocksztárunk, hiszen a Kaliforniában született, de veresegyházi fák alatt felnőtt, majd Huntington Beach-en és környékén befutott énekes karrierjében olyan punkrock legendák szerepelnek, mint a Misfits, a Pennywise vagy az Ignite, aminek frontembereként beutazta és beturnézta a földet, de saját bevallása szerint a legjobban itthon érzi magát. Az itthon, mondta telefonon (éppen New Yorkban, egy szállodában készült az esti Ignite-bulira) egyszerre jelenti Versegyházat és Budapestet.

A dal pontosan erről szól, a honvágyról, amit Amerikában érzek, és arról, ahogy rohanok haza, amint időm engedi. Ilyenkor először irány Veresegyház, káposztás tészta a nagyinál, pálinka Feri bácsinál, ahogy az a szövegben is szerepel. Este meg Budapest, a világ legszebb városa, buli a barátokkal, és az az érzés, hogy hazaértem. Ami megfizethetetlen.

A klip ennek megfelelően szentimentális, és prominens szerepet kapnak benne azok a fák is, melyek megmentéséért Téglás évek óta folytat heroikus küzdelmet, egyszer oda is láncolta tán magát az egyikhez, és saját pénzéből finanszírozza a visszavágásukat. De látható a nádas is, ami a szövegben is szerepel – ráadásul magyarul, ami elég fura, hiszen a nóta, mint a címe is mutatja, angol nyelvű. A

sit by the nád at the tó

sor persze nekünk vicces, egy amerikainak viszont nemigen mond semmit, de Téglás ezt nem így látja.

Budapestről mindenki úgy megy el, hogy de szép hely, milyen gyönyörűek az épületek, mennyire jó a kaja, szóval a turisták imádják. Még pár szó is ragad rájuk, hát miért ne kelteném fel az érdeklődésüket újabbak iránt? Nézzen csak utána, mit jelent a tó. Vagy a Lánchíd.

A számot egyfajta ódának szánta, de csak a szöveget írta, a zenét a Kowalsky meg a Vega billentyűse, Szebényi Dani és Lukács Peta, a Bikini gitárosa szerezte. A klipet a Mihaszna Films forgatta, és a zenekar debütáló albumán szerepel, kellemes, középtempós, nagyívű, könnyen énekelhető refrénnel, és remek hangszeres betétekkel mászik be az ember fülébe, és marad is benne sokáig.

A ZOLI BAND egyébként Téglás első zenekara, egyben szólóprojektje, amit most támasztott fel, ki tudja hnyadjára. Jelenleg Lukács Peta, Szebényi Dani, Horváth Gábor basszusgitáros és Szűcs Péter (Ördög, Superbutt) dobos játszik benne, és már volt egy rövidebb európai turnéjuk is. Az albumot az a Frank Gryner producer keverte, aki Rob Zombie, A Perfect Circle, Tommy Lee és Andrew W.K. anyagain is dolgozott.

Ez az én Bohemian Rhapsodym. Vagy valami olyasmi.