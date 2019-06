Egy magyar, aki nem csak dumál a hazáról

A kortárs magyar fotográfia egyik legnagyobb alakja, a Kolozsváron született Korniss Péter fotóművész előtt tiszteleg az Anima Sound System és a Csík zenekar új, közös dala. A Sose lesz vége Moldvában a Stenken hallható-látható először.

"Korniss Péter nagy hatás az életemben, legalább akkora, mint egykor David Bowie, Pilinszky János, a Clash vagy Bob Dylan volt egész gyermekkoromtól tartóan" – mondja Prieger Zsolt, az Anima Sound System vezetője, aki szerint Korniss sokakkal ellentétben nem csak dumál a hazáról, és aki a magyar fotográfus mellett a Csík zenekarnak is nagy tisztelője.

Bár Prieger Zsolt először arra számított, hogy az öccsével, Szabolccsal közösen írt dalhoz majd egy megszokott "csíkzenekaros" feldolgozást készül, Csík János zenekara azonban Szabó Attila vezetésével ezúttal is érzékenyen nyúlt az eredeti dalhoz, így "nem egy népies közhely, hanem egy élő együttműködés, közös, új, átbeszélős, kísérletezős szám született".

Dolgoztunk már együtt a kezdetekkor Bognár Szilviával, Ferenczi Gyurival, romákkal, legutóbb Csoóriékkal is, zsigereimben van a népzene, Erdély, Csíksomlyó, minden ami gerinces, benedekelekes és kóskárolyos, kisbaconi, kolozsvári, székelyudvarhelyi. Ami mártonáronos, ami bartókos, ligetis, kurtágos, ami nem kamuerdélyi, árvalányhajas, wassalbertes. Szóval, minden, ami igaz. Ami példa. Ami nem a mellveregetés. Ami kiállás. Ami komolyság. Tavalyelőtt egy tárlatvezetésre kértek fel a nemzeti galériás életműkiállításán, akkor ismerkedtünk meg személyesen is. Addig Korniss nekem azt jelentette, hogy a szombathelyi lakótelepen a kisspájzban a földön ülve nézegetem a Nők lapjában a 60-as években a fotóit meg apámék különböző fotóalbumait, amikben már akkor megütött az a határozott “magyar"-élmény, ami mindennél élőbb, okosabb és érzékenyebb. De mindez a gyermekkorom. Kornisst megismerni már felnőtt élmény, mégis gyermeki tisztaságú fless

– avat be a dal kulisszái mögé Prieger, aki a dal szövegét is jegyzi.

"A dallam és a szöveg is rettentően hamar pattant ki belőlünk Szabival - kb 3 perc alatt -, és boldog vagyok, hogy Szabó Attila és a Csík belehelyezte egy számomra nagyon fontos tradícióba. Az Anima Sound System egyszerre anarchisztikus stílusromboló és egyszerre archaikus formákat felhasználó műhely, egyszerre avantgárd ‘nemzenekar’ ugyanakkor meg tradicionális popegyüttes, szóval folyamatos alakváltónak találtam ki már 27 éve is. Szabó Attilával a testvérség már megvolt ismeretlenül is, érzékeny alkotó, aki nyitott bármilyen stílusra, akárcsak mi" – mondja.

A Csík zenekar és az idén 27 éves Anima Sound System közös dalához Prieger-Bajtek Erika készített a videóanyagot, mint mondják, hangsúlyozottan nem klipet, amely felvillantja a Korniss- életmű több darabját is.

Az Anima Sound System június 29-én, jövő szombaton, a Volt fesztiválon játszik, majd másnap a Thievery Corporation vendégzenekara lesz a Budapest Parkban, de fellép majdnem az összes nyári fesztiválon a Művészetek Völgyétől a Szigetig. Sőt, szeptemberre még egy olasz rendező, Luca Cortina is őket hívta meg a szombathelyi Weöres Sándor Színházban bemutatandó orosz darab, a Terrorizmus zenéjének megkomponálására.

Prieger Zsolttal nemrég beszélgetve jártuk be a szülővárosa, Szombathely számára legfontosabb helyszíneit, miközben zenéről, irodalomról, fociról és gyerekkori emlékekről sztorizva vezetett minket végig a saját életén Az én városom sorozat második részében.