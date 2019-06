Magyar zenekar koncertezett a koreai demilitarizált zónában

Koreai demilitarizált zónában megrendezett fesztiválon lépett fel június elején a pécsi Mongooz and the Magnet zenekar, akikkel korábban már mi is foglalkoztunk az Indexen. A két Korea közti senkiföldjén létrehozott fesztiválon szerzett élményeiről mesélt a zenekar nekünk, illetve kitértek arra is, hogyan érintette a helyieket egy magyar zenekar fellépése, nem sokkal a budapesti Hableány-hajóbaleset után.

A DMZ Peace Train fesztivált az Észak- és Dél-Korea közötti demilitarizált zónában rendezik meg tavaly óta. A fesztivál jelmondata Dancing For a Borderless World (magyarul tánc egy határtalan világért), céljuk a béke elérése, és fontosnak tartják felhívni a figyelmet arra, hogy 2019-ben még mindig egy elnyomó rezsimben él a koreai polgárok jelentős része. Céljuk emellett a béke eszméjének átadása zenén keresztül, illetve a két ország közelebb hozása egymáshoz.

A fesztivált Cheorwonban szervezik meg, Kangvon tartományban június 7 és 9. között, és a három nap alatt közel 20 ezer látogatójuk volt. Míg tavaly főként koreai zenekarok léptek fel és a sztárvendég a Sex Pistols alapítója, Glen Matlock volt (aki a repjegy áráért vállalta a fellépést), addig idén már több országból hívtak zenészeket, például a walesi származású zeneszerzőt, John Cale-t (Velvet Underground), a japán Little Big Bee zenekart, valamint Magyarországról a Mongooz and the Magnetet.

A Mongooz tavaly már fellépett Koreában, a szöuli Zandari Festa nevű showcase fesztivál után hívták meg őket idén a Peace Trainre, ahol közel 4000 ember előtt léptek fel. Azonban nem ez volt idén az egyetlen koreai koncertjük, a fesztivál előtt június 7-én Szöulban kezdtek egy klubkoncerten, a másnapi fesztiválfellépést követően pedig 10-én ismét visszatértek Szöulba a DMZ afterpartyjára.

A DMZ Peace Trainről a zenekar basszusgitárosa, Ian O'Sullivan (aki norvég zenekartársával együtt egyetemi tanulmányai miatt költözött Pécsre még évekkel ezelőtt) és a menedzser, Pécsi-Szabó Dénes mesélt az Indexnek. Habár a zónát katonák veszik körbe, O'Sullivan szerint emiatt semmilyen félelmet nem lehetett érezni. A helyieket és a hangulatot is a béke és a boldogság jellemezte. A kulturális eltérés néha érezhető volt, de a helyiek mindenkinek örültek, fotózkodtak a fellépőkkel és udvariasak voltak egymással is. A zenekar utazásáról három darab iPhone segítségével (egy a képet, míg kettő a hangot vette) videót is készített.

A zenekar azt is elmondta, hogy mivel idén ünnepli Magyarország és Dél-Korea diplomáciai kapcsolatuk 30. évfordulóját, eredetileg több magyar program is várható volt Koreában az idei évben.

Azonban a május 29-i Hableány-baleset miatt - melyben 26 dél-koreai utas, illetve a magyar matróz és a kapitány is életét vesztette - a követség a gyászidőszakra való tekintettel a legtöbb programot visszamondta.

A Mongooz and the Magnet el is kezdett a koreai piacon építkezni, egy helyi publisher segítségével már a régióban népszerű streaming oldalakon is elérhető a zenéjük. Érdekesség egyébként, hogy Dél-Koreában nem túl elterjedt a Spotify vagy a YouTube használata. Jelenleg azt tervezik, hogy visszamennek még az országba turnézni, illetve hamarosan kislemezzel is jelentkeznek.