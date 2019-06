Kétszer kel fel a nap ezen a fesztiválon

Tavaly a Hiperkarma szállította, idén a Bohemian Betyars és a Parno Graszt jegyzi a torockói Double Rise fesztivál himnuszát. A két zenekar közös koncertet is ad majd az erdélyi falu mellett magasodó Székelykő lábánál, a Kelen Shavo című számuk fesztiválpillanatokból álló videóját pedig a Stenken lehet először látni.

A Double Rise összművészeti fesztiválként indult 2016-ban, nevét pedig egy itteni, ritkaság számba menő természeti jelenség, a páros napkelte után kapta. Az év egy bizonyos szakában ugyanis Torockóból nézve, a Székelykő jellegzetes formája miatt, kétszer kel fel a nap: az első napkeltét követően a nap elbújik a sziklás csúcsok mögé, majd újra előbújik, hogy immár tényleg felkeljen és beragyogja a völgyet.

Idén olyan zenekarok érkeznek majd Torockóra, mint az izlandi GusGus, az Asian Dub Foundation és Erb N Dub is az Egyesült Királyságból, a bosnyák Dubioza Kolektiv, a holland Dope DOD vagy a romániai Golan. A magyarokat többek között a 30 éves Tankcsapda, a tavalyi fesztiválhimnuszt szerző Hiperkarma, valamint a 30y, a Kiscsillag, az Ivan & The Parazol, a Szabó Benedek és a Galaxisok, az Apey & the Pea, a Run Over Dogs és a Platon Karataev képviseli.

A negyedik alkalommal megrendezett fesztiválon mindezek mellett színházi előadások, kiállítások, filmvetítések, könyvbemutatók, irodalmi beszélgetések, borkóstolók, gyerek- és népzenei programok is lesznek. A Double Rise fesztivál idén július harmadikától hatodikáig, szerdától szombatig, tart majd. A részletes programról a fesztivál honlapján lehet tájékozódni.