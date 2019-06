Elindult a Fishing on Orfű, ismét teltházzal és dupla Lovasival

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg idén a Fishing on Orfűt, a tegnapi nyitónap az időjárás miatt az este folyamán apokaliptikussá alakult, a fesztivál végéig, június 23-ig pedig egyelőre nem sok jót mutat az időjárás előrejelzés. Tavalyhoz képest amúgy a fesztiválon sok minden nem változott, inkább csak apróbb eltérések vannak. A teltház idén mindennél hamarabb összejött a Fishingnek, a zenei hangsúly továbbra is a magyar zenekaroké, Lovasi Andrástól kezdve egészen a Rühös Foxiig.

A tegnap délben startolt fesztivált idén is az Orfűi-tó mellett, a Panoráma Campingben rendezték meg. A kemping területén a szokáshoz híven szponzorok helyett a közönség döntött a színpadok nevéről, így idén dalcímek után kapta nevét a Csavargó Nagyszínpad, az Eszik a dönert a nagyorrú lányok Nagyszínpad, a Mivót? Nagysátor, illetve a Magam adom Színpad, emellett megmaradt a Fonó borfalu, az Unicum Bár, a Tűzhöz közel, valamint a PMFC Színpad.

Programok

A helyszíneken olyan előadók várják a négy nap alatt a látogatókat, mint tegnap az Anna and the Barbies, Hobo, Lovasi András, a Quimby, az Esti Kornél és Ripoff Raskolnikov, ma pedig Péterfy Bori, a Kiscsillag, a Vad Fruttik és Ganxsta Zolee mellett klasszikus alter zenekarok is fellépnek, például az Európa Kiadó vagy a Marlboro Man. Pénteken Lóci Játszik a nagyszínpadon, őt követi az Elefánt és a 30y Kispál Andrással, továbbá visszatér 200 napnyi csend után az Óriás is a Nagysátorban. Az utolsó napot a Hiperkarma, a Belga és a Tudósok zárják, illetve ezen a napon lép fel a Fishing tehetségkereső nyertese, a Duckshell is.

8 Galéria: Fishing on Orfű 1. nap Fotó: Pavel Bogolepov / Index

A fesztivál nemzenei programjai közül idén ígéretesnek tűnik a FOO Színházkert, ahol láthatunk Balsai Mónitól, Mácsai Páltól és Scherer Pétertől is előadást (de ezekre már minden jegy elkelt), illetve sok új tagnak ad otthont a fesztivál Civil utcája is, ahol családtámogató programokkal, részegszemüveggel, társasjátékokkal, nyereményjátékokkal, illetve ingyenes anyajegy-vizsgálattal is találkozhatunk.

Szállás

A résztvevők számára a fesztivál délben nyitott, délután egy körülre a Mutáns Kemping egy része már megtelt, de mind a Mutáns, mind a különböző zenekarokról elnevezett utcák sátorhelyei elfogytak már a fesztivál megkezdése előtt. A fürdési lehetőséget továbbra is az erre kialakított zuhanyzóhelyiségek jelentik, a WC külön blokkban szerepel, ezeket a térképen külön ikon jelzi. Értékmegőrzésre az Üllői úton van ingyenes lehetőség, ahol nonstop lerakhatjuk csomagjainkat, illetve tölthetjük telefonjainkat. Tavalyhoz hasonlóan a Mutáns közelében egy kis töltőautó is helyet foglal, amiben 300 forintért 3 órán keresztül, 6 ezer forintért a fesztivál teljes ideje alatt tölthetjük a telefonunkat a bekamerázott mobiltartó-fiókokban.

Étkezés

Étkezni a Borfalu, illetve a PMFC Színpad közeli kajás utcában lehet, inni pedig szinte mindenhol. A legtöbb ital ára egységes, a Dreher 600 forint (+200 a repohár), a Pilsner 800 (szintén plusz repohárban), röviditalt 800 forintért vásárolhatunk, kivéve a pálinkát, az egy ezres. Az üdítők 500 forintba kerülnek, koktélt 1500-1900 forint között vehetünk, vödrös koktélt pedig 2900-ért, ezekben két- vagy három feles és 2 darab Red Bull, plusz valamilyen üdítő vagy pezsgő van. A palackos fröccs (4 dl bor és 6 dl szóda) ezer forint, a fröccsborok ára decinként egységesen 250 forint. Az ételkínálat egészen széles, vegát, vegánt, lakto-vegánt, gluténmentes ételeket és többféle húsost is árulnak, egy tortilla 1400 forint körül mozog, a kézműves hamburgerek 2000-3000 forint között, a gyros hússal 1100, falafellel 900 forint, egy pizzaszelet pedig egy feltéttel 800, hárommal már 900 forint.

8 Galéria: Fishing on Orfű 1. nap Fotó: Pavel Bogolepov / Index

Közlekedés

A Pécs és Orfű közötti ingázásra idén is van Fishing busz, Pécsről 11-től egészen estig kétóránként jár, az utolsó járat 20.45-kor indul a pécsi vasútállomás elől. Visszafelé Orfűről este 11-kor visz Pécsre az első Fishing-busz, hajnal 3-kor indul az utolsó, míg vasárnap reggel 10 és 11 órakor indítanak majd járatokat. Az utazásban opció a helyi taxi is, akik a szabad strandra 1500 forintért, Pécs vasútállomásáig 7500 forintért, a közeli túrahelyig, Abaligetig pedig 2800 forintért szállítanak.

A tavalyi évhez képest jelentős változást jelent a dohánybolt, ugyanis a fesztivállal szemben kihelyezett trafiknak idén nyomát sem látni egyelőre, így a tó másik oldalán lévő bolt a jelenlegi egyetlen opció Orfűn. Ami nem változott, az a már említett repohár rendszere, ez azonban még mindig csak a sörre vonatkozik.

A borászatoknál műanyag poharakban és sétáló PET-palackokban adják ki a fröccsöt és a bort, a tömények műanyag felespoharaira sincs még megoldás, illetve a szívószál sem tűnt el mindenhonnan, csak pár helyen találni lebomló szívószálakat vagy komposztálható kanalakat, az étkezdék pedig habár papír tálcákat használnak, az evőeszközeik még mindig műanyagok.

Az előző Fishinghez képest egy nagy változással azonban mindenképp találkozhattunk idén, hiszen a tizenkettedik FOO minden eddiginél hamarabb lett teltházas. Sem sátorhely, sem kabin egyáltalán nem maradt, de a Színházkert előadásaira, a Kispál András-Dióssy Ákos-Leskovics Gábor sörtúrára, illetve a fröccstúrákra is minden jegy elkelt, így ha valaki még jönni akarna erre az egyre népszerűbb nyári táborra, annak az eddigi tendenciát elnézve érdemesebb inkább már most a jövőévi jegyvásárlást fontolóra venni, mert úgy tűnik, a minőség többnyire nem változik, az érdeklődés viszont egyre inkább nő.

(Borítókép: Pavel Bogolepov / Index)