Szívműtétje után újra színpadon Mick Jagger

Péntek este Chicagóban indítja a Mick Jagger szívműtéte miatt elhalasztott észak-amerikai turnéját a Rolling Stones együttes.

A 75 éves frontember a jelek szerint jól van: az Instagram-oldalán közzétett, a chicagói koncert próbáján készült fénykép alapján izgatottan és vidáman várja a visszatérést.

Egy másik felvételen az látszik, hogy Jagger gitározva császkál a színpadon:

A zenekar március végén jelentette be, hogy a 2017 szeptembere óta futó, No Filter névre keresztelt turné észak-amerikai koncertdátumait a frontember betegsége miatt el kell halasztani, csak később közölték, hogy a döntés mögött Jagger szívbillentyűcseréje áll.

Április elején jött a hír, hogy sikeres volt a New York-i szívműtét, az énekes pedig jól van. Már akkor hangsúlyozták, hogy a lemondott koncerteket rövidesen pótolni fogják. A Stones egyébként olyan számokat játszik a No Filter turné állomásain, mint a Sympathy For The Devil, a Paint It Black vagy az It's Only Rock 'n' Roll.

(via NME)