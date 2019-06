Olyanok vagyunk kicsit, mint a zenekar a Titanicon

Ezt a hasonlatot a Konyha zenekar frontembere mondta tegnap, a Fishing on Orfű utolsó napján, miközben a zuhogó esőben a zenekar és a közönség is végig bulizta a koncertet az időjárás ellenére. Nagy igazság volt ez, főleg abban a szituációban, amikor számomra addig ismeretlen zeneszámokra táncoltam egy csapat ember között annyira vizesen, hogy a ruháim még mára sem száradtak meg. Ezen a napon és az elsőn is eláztunk, viszont a Fishing programjai, a közönsége és a gasztro-felhozatal kárpótolni tudtak mindenért. Ilyen volt a tizenkettedik Fishing on Orfű, esővel, hibákkal, zenével, mindennel együtt.

Rohadt eső, nem unott arccal

A Fishing négy estéjéből kettőt is elmosott az eső, viszont senki nem keseredett el emiatt. A közönség nem volt hajlandó tágítani a zenekaraitól, ez a lelkesedés pedig kitartott egészen az utolsó napig is, bárhova mentem esőben koncertre, mindenhol voltak emberek, esőkabátban vagy anélkül, bőrig ázva, a sárban táncolva.

De ugyanilyen lelkesek voltak jó időben is, a nagyobb koncertek helyszínei teljesen tele voltak, a Lovasi-koncertek, a Vad Fruttik, a Quimby, de úgy általában a húzónevek mind megtöltötték a nézőteret. A kisebb közönségű zenekarok fellépései is meglepően jók voltak, az erősen underground-rockos Marlboro Man koncertjétől kezdve a meglepően tehetséges Einstandon át a kezdő, de nagyon fiatal közönséget bevonzó Duckshellig. Ezek a kisebb koncertek bebizonyították, hogy kis közönséggel is lehet óriási bulit csinálni, és ez adta meg a Fishing on Orfű egyik igazán nagy varázsát.

Mindentől messze, a tűzhöz közel

Erősek voltak idén a hagyományos színpadtól kicsit eltérő helyszínek is, a Tűzhöz közel Szabó Benedekkel, Egyedi Péterrel, Hoboval vagy Bérczesi Robival, illetve a Víziszínpad, ahol fellépett A kutya vacsorája, Krúbi és Müller Péterék is. A Tűzhöz közel attól érdekes, hogy a fesztivál központjától kicsit távolabb, az erdőben egy kis színpadon tartják a koncerteket, a Víziszínpad pedig nevéhez hűen az orfűi tavon úszva helyezkedik el, így a koncertezők a vízből hallgathatják a fellépőket. Mindkét helyszín kicsit nagyobb sétát igényel, de megéri, teljesen más hangulatú és közelebbi koncertélményeket tudnak adni, mint egy nagyszínpad előtti ugrándozás.

A nemzenei programok szintén kiemelkedő részét képezték a fesztiválnak, a színházi darabokra minden jegy elfogyott, ami mutatja az igényt, így remélhetőleg a színház állandó része marad a fesztiválnak, de legjobb lenne, ha bővülni is tudna a kínálat jövőre. A zenészekkel vacsorázásokra, a fröccs- és sörtúrákra szintén nagy számban keltek el a jegyek, a beszélgetések is jók voltak, így nyugodtan kimondhatom, hogy

a Fishinget ezek a kisebb programjai tették igazán különlegessé és erőssé.

Mindemellett nemcsak a programok, de a fesztivál fontos részét képező gasztronómiai felhozatal is hozzájárult a Fishing hangulatához. A zsíros kenyértől kezdve a fekete sörben sült vaddisznócombig minden étel megtalálható volt, ezek nagy részét végig is kóstoltuk. Kiemelkedő volt az ételes pultok között a gasztrosétány kávézója is, ahol a kedves személyzet és a jó kávé mellett plusz pont, hogy a kávéskanaluk komposztálható műanyagból készült – mert ahogy azt már itt is írtuk, a környezettudatosság sajnos gyerekcipőben jár a fesztiválon, de öröm volt látni az üdítő kivételeket.

A következő buszon rajta leszek én is

Van ez a Kispál és a borz-szám, aminek az első sora tökéletesen írná le az esti utazást Orfű és Pécs között. Ugyanis az egyetlen hazajutási lehetőség este, ha valaki Pécsett foglalt szállást és nem akart 7500 forintért taxizni, az a 700 forintos fesztiválbusz volt. Ezzel a probléma csupán annyi, hogy

Amúgy Pécs és Orfű között távolsági busszal még a teljes árú jegy sem volt több 400 forintnál, így a 700 forint valamennyire azért túlárazás – pláne, hogy a fesztiválbuszon diákkedvezmény sem volt,

És mivel a buszok csak három időpontban indultak, este 11-kor, hajnal 1-kor és 3-kor, ezért mindegyiken iszonyatos tömeg volt. Tehát sok esetben az esti utazást nemcsak drágábban, de ülőhely nélkül kellett megtennie a fesztiválozóknak.

Viszont talán az egész Fishingen ezzel, meg a már említett műanyag halmozással volt csak probléma. Az árak fesztiválhoz képest korrektek voltak (ezekről fentebb, a környezettudatosságot is megemlítő cikkben írtunk), a közönség és az emberek pedig irtó jó fejek. A nagyobb bajokat a Turista forrás miatti rosszullétek, az eső miatt átázott emberek és beázott sátrak jelenthették volna maximum a fesztivál számára, de ezeket mind a szervezők, mind a fesztiválozók ügyesen kezelték. Így az idei Fishing on Orfű a lelkes zenészeknek, a jó csapatnak és a programoknak köszönhetően összességében egy jó és erős indítódarabja volt az idei fesztiválszezonnak.