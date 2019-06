A Facebook egy időre letiltotta a Led Zeppelin közismert albumborítóját

Nemrég az Ultimate Classic Rock (UCR) nevű oldal futott bele a Facebook-algoritmusrendszerének totális inkompetenciájába, amikor posztolták a Led Zeppelin 1973-as Houses of the Holy c. nagylemezét és annak borítóját, azonban a közösségi oldal azt gyorsan leszedte. Mint kiderült, hogy az algoritmusnak a borítón látható meztelen kisgyerekekkel volt a baja. Most a CNN írja, hogy a közösségi oldal levette a tiltást a képről.

A UCR megkereste a Facebookot, akik azt válaszolták, hogy nem engedélyeznek az oldalon fotókat meztelen kisgyerekekről, de mivel kulturális szempontból egy meghatározó alkotásról van szó, leveszik a tiltást a Led Zeppelin-borítóról.

A borítót egyébként a Hipgnosis nevű brit művészeti csoport készítette, és a képen Stefan és Samantha Gates testvérek láthatóak. Stefan egy 2010-es dokumentumfilmben elmondtam, hogy egész életében zavarta a kép, és soha nem hallgatta meg az albumot.