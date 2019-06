Sztrókot kapott koncert közben, de a számot még végigdobolta egy kézzel

A világ zenei világának kétség kívül egyik hőse született most meg egy koncert közben: egy Korn tribue zenekar dobosa koncert közben kapott sztrókot, de nem akarta, hogy csalódjon a közönség, hogy szám közben leállna, ezért végigdobolta a számot egy kézzel, írja a Tone Deaf.

A Korn Again nevű Korn tribute zenekar alig kezdte el fellépését a Rockstock tribute fesztiválon, amikor a dobosuk hirtelen rosszul lett. A 28 éves Alex Headen - épp, amikor a Korn 1994-es „Helmet in The Bush” című számát kezdték játszani - hirtelen éles fájdalmat érzett a vállában, karjában. Egy kis időn belül Headen teljes baloldala lezsibbadt, és a bal szemére teljesen elveszítette a látását. Bár a legtöbb zenész feltette volna a kezét, hogy jelezze, valami nem stimmel, de Headen úgy döntött, inkább folytatja a számot, és egy kézzel dobol a szám hátralévő részében.

Nem akartam leállni a számmal, hiszen alig kezdtük el a koncertünket. Nem akartam sem a zenekart, sem a közönséget cserbenhagyni

- mondta a fiatal dobos, és hozzátette:

egyáltalán nem tudtam akkor, hogy sztrókom van, azt hittem leesett a vércukor-szintem, vagy dehidratálódtam. Amikor elkezdtem a koncertet, teljesen jól voltam, aztán a negyedik számnál a bal szemem elkezdett elhomályosodni, majd a bal kezem annyira elzsibbadni, hogy el is ejtettem a dobverőt. Elkezdtem csak jobb kézzel dobolni, de aztán a bal szememre teljesen elvesztettem a látásom, és a szám végén a dobszerkómra roskadtam.

Végül a Stepping Hill kórházba szállították.

Zenésztársai elismerően nyilatkoztak Headenről, az énekes például azt mondta, elképesztő, hogy végigjátszotta az egész dalt:

"Micsoda harcos!"

A videón látszik, ahogy az énekes észreveszi, hogy valami nincs rendben a dobossal, de abban a pillanatban csak azt gondolta, biztosan kimerült.