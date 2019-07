Taylor Swift kiakadt, amiért Justin Bieber menedzsere megvette a zenéi nagy részét

Taylor Swift elképesztően kiakadt azon, hogy a zenei katalógusa nagy részét, tehát az első hat nagylemezét egy olyan cég vásárolta meg, amelynek a tulajdonosa Scooter Braun. Braun az egyik legismertebb amerikai popzenei menedzser, akiről Swift korábban úgy nyilatkozott, hogy éveken át zaklatta és kihasználta őt.

A többek között Justin Bieber és Ariana Grande menedzsereként is dolgozó Braun cége 300 millió dollárért vette meg Swift zenéit, aki 2017-ig a Big Machine Label Groupnál volt, mielőtt két éve a Universalhoz szerződött volna. Az énekesnő akkori szerződése miatt nem rendelkezik a saját zenéi jogaival, és ezt szerezte meg most Braun.

Swift korábban azt nyilatkozta, hogy hiába próbálkozott megszerezni a zenéit, a Big Machine csak akkor adta volna át egy-egy albumának a jogait, ha cserébe készít egy másikat. Most azt állítja, hogy olyan ember kezébe kerültek a zenéi, aki korábban megpróbálta tönkretenni a karrierjét. Azt is hozzáteszi a CNN cikke szerint, hogy 15 évesen, amikor aláírta a szerződését, még nem is értette, mik azok a szerzői jogok, ezért történhetett meg, hogy egy másik ember birtokolja a korai zenéit mostantól.