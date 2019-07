Véget ért a Dunakanyar fesztiválja

Vasárnap véget ért a V4 Fesztivál és Színházi találkozó. A V4-et idén is Vácott, a Dunakanyarban rendezték meg, fellépett többek között a Vad Fruttik, a Tankcsapda, a Follow The Flow és Szabó Balázs Bandája is.

Az összesen tizenöt koncert mellett hat színházi előadás, dj-k és újcirkuszi produkciók is várták a látogatókat. Volt emellett egy gasztroudvar, amely kisfesztiválhoz mérten csak néhány bódéból, illetve egy bárpultból állt. A második napon utóbbihoz nehéz volt hozzáférni, az aznapi Tankcsapda már kora délutántól nagy tömeget vonzott be.

A V4 fesztivál nevét a visegrádi négyek után kapta, amihez hűen minden este lépett fel a színházi sátorban cseh, szlovák, lengyel és magyar társulat is. Zenekari szinten is sokfelől válogattak, az ismertebb magyar zenekarok mellett felléptek minden nap a másik három országból érkező feltörekvő bandák is. Az első napról készült összefoglaló videót itt lent, míg a második nap hangulatvideóját az alábbi linken lehet megtekinteni.

A négynapos fesztivál vonzerejét továbbra is az adja, hogy Budapesttől fél órára adja meg kicsiben egy vidéki nyári fesztivál hangulatát. A V4 nem próbál meg a nagyokhoz felérni, lampionokkal díszített és dartsfocival fűszerezett nyugalomsziget azoknak, akik napközben amúgy sem nagyon érnének rá kijönni, de délután megnéznének egy előadást, vagy este meghallgatnának egy-két koncertet egy sörrel a kezükben, aztán viszont szívesen aludnának a saját ágyukban.

Ha valaki a nyári nagy fesztiválhullámban egy kis megpihenős, magyar könnyűzenével átitatott chillelésre vágyna, az jövőre is megteheti, a következő V4 2020-ban július 2 és 5. között fogja várni látogatóit.