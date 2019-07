Paul Anka egyik legnagyobb slágerében arról vallott, hogy szereti a Balatont és Orbán Viktort

Kedden este a Budapest Kongresszusi Központban tartott fogadást az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége, és a meghívottak között szerepelt Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó is. Az eseményen fellépett az idős világsztár, Paul Anka, aki hamarosan önálló koncertet is ad majd Budapesten a Celebrating 60 Years of Hits - His Way című turnéja keretében.

Az estéről két felvételt is megosztottak a magyar miniszterelnök közösségi oldalain. Az egyik képen az Orbán házaspár és az énekes látható:

A másikon pedig az, hogy Paul Anka előadja a My Way című slágernek egy olyan változatát, ami kifejezetten erre a rendezvényre készülhetett, és amiben többek között arról énekel, hogy mennyire szeret mindent, ami magyar, például a Szent István napot, a Balatont, a Hősök terét és természetesen Orbán Viktort.