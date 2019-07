Készpénzt ne, meleg ruhát viszont hozzon Bánkitóra

Elindult a tizenegyedik Bánkitó Fesztivál, amelynek témája idén a buborék-effektus, a saját (vélemény)buborékunkból való kilépés fontossága. Összegyűjtöttünk mindent, amit érdemes tudni a fesztiválról, utazástól a jegyeken és az árakon át a szúnyogokig.

Utazás, bejutás

A fesztiválra lejutni egyrészről fesztiválbusszal lehet, ami Budapest-Bánk-Budapest útvonalon közlekedik 2950 forintért. A buszok csütörtöktől szombatig reggel 10-kor indulnak a BVSC melletti parkolóból, visszafelé pénteken és szombaton délben, vasárnap 10 órakor és 11-kor mennek. Jegyet a Bánkitó oldalán keresztül a Tixán lehet vásárolni. Közlekedik emellett MÁV-vonat Budapest és Vác között a Nyugatiból 10-30 percenként (Vácról busszal lehet Bánkra jutni), valamint Volán-busz is Újpest-Városkaputól délelőtt óránként, délután félóránként. A buszok a kemping előtt tesznek le, nem messze a bejárattól. A fesztivál emellett opcióként ajánlja a biciklizést Berkenyétől Bánkig (ez 2-3 óra), illetve autózás esetén kiemelik az oszkározás lehetőségét, hiszen ökológiai szempontból az a legoptimálisabb, ha egy kocsi tele indul el.

A bejutásnál a jegyváltásnál kisebb, a csomag ellenőrzésnél nagyobb sor várta a 0. napon beköltözőket. Jegyeket még a helyszínen és online is lehet venni, a bérlet ára 26 900 forint, napijegyet 12 500 forintért lehet váltani. Kempingre napijegyet 2600-ért, bérletet 7700-ért lehet váltani, a belépés 14 éves kor alatt ingyenes.

Időjárás és kemping

Az időkép szerint Bánkon napközben 20-25°C-ra számíthatunk, estére lehűl az idő. Érdemes pulcsival, illetve ittalvás esetén meleg takaróval és hálózsákkal készülni. Hétvégére esőt is mondanak, így esőkabátot és a sár miatt gumicsizmát is érdemes hozni. Szúnyogokra már csak a tó közelsége miatt is lehet számítani, így nem árt szúnyogirtóval készülni a fesztiválozásra.

Sátrazóknak fokozottan érdemes a meleg öltözékre figyelniük, hiszen a fesztivál területén a sátrazás a leggyakoribb szállásopció, viszont a sátrak közel sem a legjobb klímájú alvóhelyek. Kempingben két helyszínen, a Táborban és Alsópetényben lehet aludni, a sátorjegy egy darab sátor felállítására jogosít fel. Sátrazás esetén fürdeni és WC-zni is erre kijelölt blokkokban lehet, ezek helyét mind az infopultnál elvehető térkép, mind a fesztivál területén elhelyezett táblák jelzik.

Enni, inni, cigizni?

A Bánkitón az italárak egységesek, sört és bort is repohárba (ennek az ára 300 forint) lehet kérni, a feleseket műanyagban adják. A csapolt Dreher korsója 690 forint, az IPA 950. Folyóbort 330 forintért lehet vásárolni, a szóda decije 50 forint. Az üdítők 550 forintba kerülnek, míg az ásványvíz 400 forint, feleseket pedig 900-tól 1100-ig, míg koktélokat 1300-1600-ig lehet kapni.

Étkezési lehetőség a tó környékén illetve a tábor területén is van, előbbinél mexikói ételt 1500 forintért, lángost 800 (+100-as a feltét, sajt, tejföl, stb.), óriáspalacsintát 1000-1500 forintért lehet vásárolni. A tábor területén a gírosz pita 1000 forint, a hamburger 2000 forint körül mozog, ezekből vega verziót hasonló áron lehet beszerezni. A sima lángos bent is 800 forintnál kezdődik, de lehet vásárolni görögsalátát is 1500-ért, vagy kolbászt 2000 forintért. A fesztiváltól kb. 20 perc sétára található egy kisbolt is, dohánybolt a wellness hotellel szemben, a főúton van, ami a fesztivál ideje alatt éjfélig nyitva tart.

Fizetni a fesztiválon készpénzzel tavalyhoz hasonlóan idén sem lehet, bent egyrészt paypassos kártyát, másrészt festipayt lehet használni. Utóbbinál tranzakciós díj nincs, a kártyáért kell letétet fizetni, amit a fesztivál végén a rajta lévő összeggel együtt visszaadnak. Amennyiben pénz marad a kártyán, azt a Hellopay irodákban lehet visszakérni, vagy számos helyen el lehet költeni (pl. Pontoon, Szimpla).

Helyszín és program

A fesztivál több helyszínből áll, a táborban található a nagyszínpad (avagy az Északi Színpad), a Tilos, a Cöxkpon, a Compó Aréna, valamint a bungalók és a sátorhelyek egy része is. A nagyszínpad csütörtökön kezd programokkal, olyan fellépőkkel találkozhatunk majd itt, mint a Gustave Tiger és a Viagra Boys az első napon, pénteken Saul Williams, Krúbi és a Bohemian Betyars, hétvégén pedig Szabó Balázs Bandája és a Middlemist Red + Fran Palermo páros várja a látogatókat, utóbbiak egy különleges koncerten egymás számait játsszák majd. A tábortól pár perc sétára található a tónál felállított színpad, itt fellép például a Platon Karataev, a Ricsárdgír vagy a Csaknekedkislány is.

Az Auróra, a Szabad Terek, az Erste, a Mikro Sátor és a Színházi Sátor a Tábor bejáratától kb. 8 perc sétára található, itt főként DJ-k fognak játszani. A színpadok mellett két titkos helyszín is várja az erdőben a látogatókat, valamint megnyílt a Bánkitó Mozi is, ahol a Verzió vetít díjazott dokufilmeket, illetve a Malter Filmfesztivál kisfilmeket.

Stresszmentesítek most egy kis időre

Idén a Bánkitón a legtöbb díszítés újrahasznosított szemétből készült, és a bulizás mellett van egy csomó pihenési lehetőség is. A tábor területén van egy külön pihenős zóna (ez a Cöxkpon), ami babzsákokkal és kisasztalokkal várja a fesztiválozókat a bungalóktól nem messze. Emellett a tó közelében csütörtöktől működésbe lép a Trafó jóvoltából a gépházban egy stresszmentesítő részleg, ahol többek között filmeket fognak vetíteni, meditációs célra MP3-at osztanak majd, illetve ehető arcpakolásokat is lehet majd gyártani.

(Borítókép: Huszti István / Index)