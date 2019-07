Japánok nyerték az első heavy metal-kötő világbajnokságot

Igen, van ilyen, és perszehogy a finneknél, ahol 100 000 lakosra jut ötven metálzenekar, ami messze világrekord egyébként. A finnek a metálon kívül kötni is nagyon szeretnek, így csak idő kérdése volt, mikor kombinálják a kettőt. Idén meg is történt, nem egészen egy napja zajlott le az első világbajnokság japán, orosz, dán, angol, litván, amerikai és finn versenyzőkkel. És hogy milyen is egy ilyen verseny? Hát, ilyen:

Maga a versengés rém egyszerű: egy metálzenekar tolja élőben a színpadon, a versenyző megáll középen, és táncol/léggitározik/headbangel a zenére, közben meg köt. Aki a legfaszább, az nyer. Az orosz határ közelében fekvő Joensuu városában rendezett első világbajnokság nyertese a GIGA BODY METAL nevű japán formáció lett, második a dán Crafts with Ellen, a bronzot pedig az amerikai 9” Needles vitte el

A zsűri értékelte az előadásmódot, a hozzáállást, és a metálkötés-faktort is. A japán induló győzelmét azzal indokolták, hogy volt konkrét sztorija az előadásnak, ami a japán kultúrát, a kötést és a metált is egyformán megjelenítette. A második helyezettnél a ninjakosztümöt és a magabiztos kötéstechnikát emelték ki, míg a harmadik amerikai duót szintén a történetre felhúzott előadás és egy csatajelenet miatt dicsérték.

A zsűrriben Markku Pyykkönen, Joensuu város kreatív igazgatója, Jesse Räsänen, a helyi thrashmetál-zenekar, a Maniac Abductor dobosa, és Henriikka Vartiainen, egyetemi tanár ült.