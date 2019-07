Az amerikai külügy aggódik a svédeknél őrizetbe vett A$AP Rocky miatt

A$AP Rocky és társaságának három tagja június 30-án összeverekedett két fiatallal Stockholmban, majd pár nappal később letartóztatták a rappert, és a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva úgy döntöttek, két hétig őrizetben tartják.

Menedzsere, John Ehmann szerint A$AP Rockyt nagyon rossz körülmények között tartják, amellett, a napjait magánzárkában tölti, nem kap megfelelő mennyiségű és minőségű ételt, a higiéniai is kifogásolható. Ehmann emellett azt állítja, hogy a svédek először nem engedték, hogy az amerikai nagykövetség meglátogassa a sztárt, majd meggondolták magukat. Szerinte az ügyész A$AP Rockyval akarja öregbíteni a hírnevét, ezért bánnak vele ilyen szigorúan.

A Fox News szerint pénteken négy rendőr kereste fel John Ehmant, és miközben alaposan átkutatták a hotelszobáját, elvették tőle a telefonját is. Egyes források szerint a rendőrség azért kereste fel a férfit, mert megosztott egy petíciót, amiben azt követelik, hogy a hatóságok engedjék szabadon A$AP Rockyt.

Az USA külügyminisztériuma is az aggodalmát fejezte ki a történtekkel kapcsolatban. A Politicónak elküldött közleményében azt írják, hogy Mike Pompeo külügyminiszter is tud az ügyről, és Robert O'Brien, Donald Trump túszejtési ügyekkel foglalkozó különmegbízottja is nyomon követi az eseményeket.

A svéd hatóságoknak péntekig kell dönteniük arról, hogy vádat emelnek-e A$AP Rocky ellen, vagy esetleg meghosszabbítják az őrizetbevételt.

