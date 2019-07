Volt, hogy kinyitottam a garázsajtót és fél 7-kor még megcsapott a basszus

Bánk polgármestere, Ivanics András a faluban nőtt fel, 13 éve áll a település élén. Most 65 éves, másfél éve nyugdíjas, idén tölti az utolsó polgármesteri ciklusát. Pályája körülbelül egyidős a Bánkitóval, beszélgettünk vele többek között erről, valamint arról, hogyan fogadta a fesztivált az amúgy konzervatív kistelepülés, milyen problémák merültek fel, illetve arról is, milyen jövője lehet a Bánkitónak azután, hogy új polgármester kerül a vezetés élére. Idén először már részt is vett a fesztivál programjában, pénteken 2-kor egy improvizációs előadásban szerepelt.

Hogy jött az improvizációs színház ötlete?

Megkerestek a szervezők már jó egy hónapja, hogy lesz egy ilyen a fesztivál keretein belül, és a részese lennék-e. Mondtam, hogy először egyáltalán mondják el, hogy miről szól a dolog, de végül nem zárkóztam el tőle.

Ez volt az első, hogy részt vett egy programban a Bánkitón?

Személy szerint én nap mint nap itt vagyok, hol itt, hol ott jelenek meg, de így aktívan, hogy valamelyik programnak a része voltam, olyan még nem volt.

Más fesztiválokat ismerve nem annyira szokványos, hogy egy polgármester ennyire részese egy fesztiválnak. Szeret fesztiválozni, vagy csak egyszerűen jól érzi itt magát?

Jól érzem magam a fiatalok közt, mert így kicsit én is fiatalabbnak érzem magam. Az az igazság, hogy valamilyen szinten a fiatalságom jön vissza ezzel a fesztivállal. Anno heti-kétheti váltásban jöttek a budapesti fiatalok ide Bánkra. Azok az élmények megmaradtak továbbra is bennem. Ott volt régen a futballpálya, ahol most a nagyparkoló van, amikor én még tizenéves voltam, mindig vártuk ezeket a gyerekeket, hogy jöjjenek, és ott játszottunk, találkoztunk. Ezek az emlékek jönnek vissza a fesztivállal.

És hogyan lett polgármester?

Ez érdekes kérdés. Függetlenként indultam, de természetesen mindenkinek van egy saját beállítottsága. Ez már a harmadik ciklusom, a 2006-os választások óta vagyok a pályán.

Érzett ebben a 13 évben változást, vagy olyat, hogy nehezebb lenne független polgármesterként?

Az az igazság, hogy ez a kis település ekörül a 8 hektáros tó körül forog. Ami a turisztikát jelenti, ebben természetesen szeretnénk nagyot durrantani. Köztudott, hogy Nyugat-Nógrádban turisztikai szempontból fontos település Bánk, szeretnénk egy kicsit ebből többet érezni, hogy a megyei vezetés is így gondolja. Van, amit esetleg most nem sikerült még megnyernünk, de reményeink szerint a megmaradt pénzekből továbbra is csurran-cseppen a településnek.

A fesztivál itt volt már, amikor Ön polgármester lett?

Velem egyidős a fesztivál. 2006-ban vagy 2007-ben jött be, ez talán a tizenkettedik, ha jól emlékszem?

Tizenegyedik.

Lényeg a lényeg, hogy én előtte is képviselő voltam alpolgármesterként, úgyhogy gyakorlatilag képben voltam az önkormányzat működésével. 2006 októberében voltak a választások, utána már jöttek Schönberger Ádámék (a fesztivál főszervezője - a szerk.) hozzánk és szervezkedtünk.

Hogyan reagált ön, illetve maga a falu, hogy a Bánkitó miatt népszerűbb lett a település?

Természetesen örülünk ennek. Én úgy gondolom, hogy a polgármesternek meg az önkormányzatnak azért kell dolgoznia, hogy az itteni vendéglátósok, szállásadók érezzék azt, hogy értük is vagyunk. Szerintem jó döntést hozott a képviselőtestület annak idején, amikor támogatta ezt a fesztivált. És annak, hogy a bevételi oldalon azért mindig több jelenik meg, részese a Bánkitó Fesztivál is.

Mennyire hasonlít a település egy balatoni kis településre? Sok az olyan ember, aki csak nyáron jön le vagy mondjuk csak a házát adja ki?

686-an laknak január elsejei adatok szerint Bánkon, fent az üdülőövezetben viszont 586 ház van. Ez azt jelenti, hogy ha minden házban mondjuk két ember van, akkor többen vannak, mint a faluban. Sokan vannak, akik kijönnek már májusban, amikor jó idő van és késő ősszel mennek haza, de az üdülőövezetben olyan 50 és 60 fő közötti az a létszám, akik állandó lakosok.

Milyen nehézségeket okoz egy ekkora fesztivál megszervezése egy ilyen kis településen minden évben? Biztos vannak helyiek, akik nem örülnek ennek, vagy például a kisbolt problémája, ahol mindig nagy a sor és minden áru hamar kifogy.

Mint ahogy azt mondják, sosem lehet rákészülni egy árvízre, bár az emberek azért megpróbálják, ugyanez a helyzet itt is. Három-négy napos a fesztivál, nem ez a hangulat, terhelés jellemző egy kistelepülésre a mindennapokban Úgy gondolom, hogy mindenki azért a saját kis közegében – boltosokra gondolok főleg – próbálja megtenni, amit csak lehet, de ők sem a lakosság tízszeresére vannak felkészülve, hanem az átlagra. Persze az is hozzá kell tenni, hogy azért itt a nyári időszakban, májustól szeptember végéig nem 686 emberről, hanem a nyaralók miatt legalább 1200-2500-ról beszélünk, úgyhogy rákészülnek erre a legjobb tudásuk szerint. De abban biztos vagyok, hogy nem lehet egy nagy Tescót ideépíteni, mert utána meg nem menne oda senki.

Volt olyan időszak, amikor a helyieknél azt lehetett érezni, hogy nagyon nem szeretnék ide a fesztivált?

Biztos voltak ilyen hangok az első 2-3 évben. A zaj volt a legnagyobb probléma, én is ébredtem innentől másfél kilométerre arra, hogy kinyitottam a garázsajtót és hajnal fél 7-kor még megcsapott a basszus. Viszont a faluban is vannak olyanok, akiknek ez jó, és a többség szerintem megbékélt ezzel a helyzettel. Elmondtam egyszer-kétszer, hogy itt azért mindenki tudhatja előre már februárban, hogy júliusban pontosan mikor lesz a fesztivál, nem egy nappal előtte derül ki. De mindenki a maga kis fészkét félti, úgyhogy megkaptam, hogy nehogy már a polgármester mondja meg, hogy ki mikor jöjjön ki nyaralni.

Mint polgármester, biztos találkozott olyan hangokkal is, hogy miért pont Bánkon van olyan fesztivál, ahol a kormány politikájával ellentétes hangok is megfogalmazódnak. Többen is szóltak emiatt?

Többen nem, de 686 főnél van mindegyik oldalnak hangja. Én úgy gondolom, hogy ezt próbáljuk meg tolerálni, ahányféle ember, annyiféle elképzelés. Nem szólunk mi abba bele, hogy a szervezők milyen civil egyesületekkel jönnek ide, de vannak olyan dolgok, amikre azt mondjuk, hogy nem szeretnénk. Olyan is volt már, hogy nem tudtunk róla és a fesztivál keretén belül mégis megtörtént valami. Ezt nem szeretnénk, ezért előre tisztázunk mindent a szervezőkkel. Bízom benne, hogy olyan képviselőtestület jön majd össze, aki szintén lát ebben fantáziát és támogatja.

Előfordulhat olyan helyzet a választások után, hogy az új testület azt mondja, hogy a falunak többé nem kell ez a hangzavar?

Erre azt tudom mondani, hogy merem hinni, hogy nem. Nagyon szeretném, hogyha a mostani testületből indulna valaki polgármesternek, mert róluk tudom, hogy jót akarnak a településnek, nem a saját zsebüket hizlalnák. Ez nagyon fontos egy ilyen kistelepülésnél.

Említette azt, hogy nem szereti, ha nem beszélik meg előre, milyen programok lesznek. Volt erre példa?

Előfordult két vagy három éve, hogy valami olyasmi került fel a honlapra, amit mi mondtunk, hogy nem szeretnénk Bánk nevével együtt látni. Talán akkor volt az a szlogen, hogy kerítésvágás, ha jól emlékszem. Ezzel kapcsolatosan volt fent olyasmi a honlapon, amire mondtuk, hogy mi ehhez nem adnánk magunkat, és akkor megbeszéltük. Most is volt arról szó a Pride miatt arról, hogy lesz itt felvonulás is, a faluban. Ezt egy szóval nem említették nekünk, ez egy konzervatív település, úgyhogy ide egy ilyen nem való.

Önöknek erre tényleg vétójoguk van, hogy azt mondhassák, hogy ezt mi nem szeretnénk a programok között látni?

A Pride-dal kapcsolatban felraktuk az oldalunkra, hogy mi ehhez nem járultunk hozzá. De végül nem is tudunk róla, hogy lett volna ilyen, legfeljebb a táboron belül, de az meg már magánterület. Viszont vannak kis dolgok is, amire azt mondom, hogy kicsikét becsukom a szemem, és el lehet tekinteni tőle, nagyon nagy konfliktusokat én nem éreztem.

Mi az, ami a Bánkitó Fesztivált megkülönbözteti a többi hasonló országos kisebb fesztiváltól?

Azt igazából az itteniektől kéne megkérdezni. Nekem az tetszik, hogy sétál az ember a tó körül és látja, hogy minden fiatalnak a kezében ott egy sörös vagy fröccsös pohár, jól érzik magukat, elbeszélgetnek. Kutya van mellettük, a hátukon egy gyerek, szóval ez a hangulat és ez a nyugodtság. Nem tudom, soha nem jártam a többi fesztiválon, de nekem ez jön le az itteni vendégekről.