Hová menjen az ember, ha egyszerre - na jó, nem feltétlenül egy időben, de kábé - akar berúgni, egy szál sült kolbásszal a kezében üvölteni, hogy Nem minden szarka farka, tarka a szememben, vért adni, melót találni, és a kalandos éjszaka után minden addiginál élénkebb érdeklődéssel hallgatni a babaváró kölcsön előnyeit? Július 18-20 között a Campus fesztiválra, oda.

A Campus hivatalosan tegnap óta tart a nulladik nappal, de a nagyüzem ma indul, hogy szombat estig meg se álljon. Zeneileg a nagyszínpadok a szokásos fesztiválfelhozatalt nyújtják Kowalskyékkal, Majkával, Ruzsa Magdival, Honeybeasttel, Wellhellóval, Halott pénzzel meg a Tankcsapdával (de lesz Limp Bizkit is), viszont van itt egy egészen kiváló rockmetálpunk vonal is, ami nem egy Rockmaraton, de ettől még van benne Stubborn, Leander Kills, Aurora, Lord, Depresszió, Wyrfarkas, Chrome RT, P. Box és Dog Eat Dog is, szóval simán le lehet hozni úgy három napot, hogy csak Pápai Jocinál keményebb anyagba fektetünk energiát.

A helyszín sajátossága, hogy a debreceni Nagyerdőn, egy futballstadion körül fekszik, fák árnyékában, kellemes környezetben, és nem hazabeszélek, de debreceniként ennél faszább dolgot elképzelni sem tudnék, az 1-es villamos ott tesz le a kapuban. Csendes sarok nem nagyon van persze, szóval elvonulni és elmélkedni legfeljebb a kora délutáni órákat tudnám javasolni - de hát ilyenkor lehet kényelmesen a kitelepült cégek sátrait meglátogatni, ha valaki tényleg annyira perverz/kétségbeesett, hogy egy fesztiválon akar munkát találni légi irányítóként vagy valamelyik gyógyszergyárban. Arról persze lehetne vitatkozni, mit keres a Richter és a Teva egy fesztiválon, vagy miért jó ötlet az OTP-nek kitelepülni az ugrálósmetál mellé, de mit értek én a lovakhoz.

Ami a sokszor felemlegetett árakat és fesztiválokon tapasztalt pofátlan lehúzást illeti, a bejárat melletti Lidl első blikkre normál árakon ketyeg, szóval egy parizer-zsömle-kombós vacsorát ezer alatt lehet abszolválni, de italból csak tejtermék és gyümölcslé van, víz, alkohol és üdítő nem, azt a pultoknál kell megvenni. Fejenként fél liternyi vizet be lehet vinni a Campusra palackban, de felesleges, mert ivókútból van elég. A szervezők 200 mobilvécét szórtak szét a 12 hektáros területen, de jöjjön egy protipp a műanyagba dolgukat nem végzőknek: a stadion mosdóit is lehet használni, sőt, protipp dölux, az emeleti vécékben mindig kevesebben vannak.

És akkor árak:

Jim Beam+kóla: 1030

Soproni 590 / Soproni IPA 690

Rövidek 550 (Hubi) - 850 (Capt. Morgan dark rum)

Pálinka (Zsindelyes) 890-990

Bor 3-400/dl

Üdítő 500/0,5l

Ásványvíz 350/0,5l

Mézes-mustáros tortilla 1800

Óriáspalacsinta 790-1190

Lángos 520-720

Kávé 390-850

Gasztroburger (Meating) 1890

Sült krumpli 590

Sajna délután egy gíroszost sem találtam még nyitva, és nem láttam tipikus fesztiválkajás standokat sem az óriáspalacsintázókon kívül, de estére biztos lesz amerikai hotdog is sült hagymával, az árát a fentiek ismeretében be lehet lőni. Dohányboltot egyet láttam, a rocksátor (Aréna) mellett van. Tavaly 108 ezren voltak a fesztiválon, idén ennél is többet várnak, elővételben a bérletekből kapásból tíz százalékkal több fogyott, mint 2018-ban, szóval joggal. Lesz két nagyobb kísérőrendezvény is, a Campus ART a különböző művészeti területeket fogja össze a Békás-tónál (kb 3 perc séta a Campustól), a Campus KID (1 perc) pedig péntektől várja a gyerekeket és családokat az ország egyetlen Vidámparkjában.