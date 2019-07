Több hónapos hallgatás után megszólalt a partnereit vegzáló Ryan Adams

Februári, félresikerült bocsánatkérése óta először adott nyilvánosan életjelet magáról Ryan Adams, a szomorú számairól ismert, hétszeres Grammy-jelölt énekes-dalszerző, akiről februárban kiderült, hogy érzelmileg bántalmazta, illetve szexuálisan zaklatta több partnerét is.

Ahogy az Index is beszámolt róla, Adams az ismertségével visszaélve női zenészeket cserkészett be az interneten, akiknek koncertlehetőségeket és szakmai előrelépést ígért, és akikkel aztán valódi szörnyetegként viselkedett. Egy kiskorú rajongójával váltott, szexuális tartalmú üzenetei miatt az FBI is nyomozást indított a zenész ellen, akitől a rajongói egy jelentős része már elfordult a botrány miatt.

"Nagyon sok dolgot kell elmondanom. És fogok is. Hamarosan" – írta a szombaton közzétett Twitter-üzenetében Ryan Adams. "Tudom, hogy ki vagyok. Mi vagyok. Itt az idő, hogy az emberek is megtudják" – fogalmazott a zenész, akire az év elején a New York Times egy nagyszabású leleplezőcikkben húzta rá a vizes lepedőt, amelyben több nő is elmondta, miken ment keresztül Adams mellett.

Ryan Adams az eredeti tervek szerint három lemezt is kiadott volna 2019-ben, amelyek közül az első áprilisban jött volna ki a zenész Pax-Am nevű kiadójánál, de a Big Colors című anyag végül a botrány miatt nem jelent meg. Szombaton azonban Adams Twitter-profilja mellett az Instagram- oldala is megtelt élettel, több képet és videót is megosztott, köztük egy részletet egy új dalból, ami a sokatmondó I’m Sorry and I Love You címet kapta.

Ryan Adams ügyéről ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.