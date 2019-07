Az eső elől menekülőket nem, késsel fenyegetőzőt viszont vertek a FEZEN-en

Közleményt adott ki a FEZEN főszervezője, Kovács Antal a tömegverekedéssel kapcsolatos hírekre, illetve kommentekre reagálva. A közleményben ír a hajnali verekedésről és az azzal kapcsolatos eddigi információkról, illetve a Cradle Of Filth és az Ignite elmaradt koncertjéről is.

Ahogy azt korábban megírtuk, tömegverekedés tört ki szombat éjjel a FEZEN-en. A hírt a fesztivál is megerősítette, a rendőrség egy férfit előállított. Később a police.hu azt írta, a 31 éves székesfehérvári férfi késsel fenyegetőzött a helyszínen, az eset tisztázása miatt pedig még most is folyik a tanúk keresése, valamint az adatgyűjtés.

A tömegverekedéssel kapcsolatban mi is több olvasói beszámolót kaptunk, volt hír arról, hogy a biztonsági őrök az eső elől menekülő közönséget verték, illetve arról is, hogy az eset az eső után történt, és a biztonságiak csak a késsel fenyegetőző férfit támadták. Ezzel kapcsolatban a fesztivál főszervezője közleményében azt írja:

Hajnalban egy 15-20 fős csapat összeakaszkodott a fesztivál biztonsági szolgálatával, majd verekedés tört ki. Ez már az intenzív vihar lecsengése után volt, hajnali fél 3-3 között kb. Erős szél már nem volt, szitáló eső még igen. Az egyik sátras színpad keverőállása és a büféje közötti részen alakult ki dulakodás, majd kiterelték a rendbontókat a sátor mellé. Itt az egyik dulakodó kést rántott, akit körbezártak, elvették tőle a kést, majd megverték. Eddig mindenki megerősítette az eseményeket. Nem tudni, hogy ki kötött bele kibe, ki ütött először.

Illetve hozzáteszi, hogy állítólag érintettek voltak szurkolói csapatok is az ügyben, de ez teljesen mindegy, hiszen mindentől függetlenül elfogadhatatlan kést vinni és azzal fenyegetőzni egy fesztivál területén. Kiemeli, hogy a rendőrséget a biztonsági szolgálat hívta, valamint a helyszínen nem érkezett rájuk panasz, de ha kiderül, hogy a fesztivál biztonsági szolgálata túllépte a hatáskörét, akkor számon fogják kérni őket.

A főszervező szerint a további kommunikáció és esetleges intézkedés innentől a helyszínelők hivatalos jelentésétől és a tanúvallomásoktól függ. A két elmaradt koncerttel kapcsolatban pedig azt írja, a Cradle Of Filth járatait törölték, ezzel nem tudnak mit kezdeni, az Ignitenek pedig a vihar okozott komoly akadályokat, de ha valakit részletesebben érdekel, kérdezze meg róla a zenekart.