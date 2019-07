A bíróság szerint Katy Perry koppintott

Perry 2013-ban jött ki Dark Horse című nótájával, amit a mai napig 2 616 319 742 alkalommal néztek meg a YouTube-on a klip rettentő giccses műegyptomi kulisszái ellenére. 2014 nyarán egy Flame nevű keresztény rapper jelezte, hogy ez így nem kóser, mert ő ezt a nótát már egyszer megírta Joyful Noise címen, és akkor ezt így most hogy.

Per lett belőle, Flame és stábja szerint a Dark Horse ugyanaz, mint az ő dala, csak 10 BPM-mel lassabb a tempója, és egy kicsivel magasabbra hangolták. Flame ráadásul azt is kifogásolta, hogy a nyúlás mellett az üzenet is mintha elsikkadt volna, mármint az övé, ami mélyen vallásos volt, míg Perryé pogány boszorkányimádatba forduló fekete mágia némi illuminátusok-mázzal leöntve.

A bíróság a polgári nevén Marcus Grayként ismert rapper javára döntött, azaz kimondták, hogy Perry, Dr. Luke, Max Martin, Henry Walter, Sarah Hudson és Juicy J lopott, és már csak a kártérítés mértéke a kérdés. Perry a per során azt állította, a Dark Horse teljesen eredeti, saját mű és hogy a rappert egyáltalán nem ismerte.