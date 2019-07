Minden idők leghosszabb ideje listavezető száma a Old Town Road

Lil Nas X olyat tud, amit más nem. Kivételesen nem túlzunk, és nem arra gondolunk, hogy a fülén simán megállít egy kotyogós kávéfőzőt, és visszafelé elénekli az albán himnuszt, hanem arra, hogy az Old Town Road nevű slágere már 17. hete vezeti a Billboard Hot 100-t, maga mögé utasítva a Despacitót és a One Sweet Day-t is.

1995-ben a sokadik blikkre is inkább ijesztőnek, nem izgalmasnak tűnő Mariah Carey - Boyz II Men összeborulás eredményeképpen született meg a One Sweet Day, ami 16 hetet töltött el az első helyen, és 23 éven át nem akadt kihívója. Aztán jött 2017, Luis Fonsi és Daddy Yankee a Despacitóval, és beállította a 16 hetes rekordot. Amit most ez a húszéves fiatalember - aki ha a büdös életbe' nem csinál semmit, akkor sem lesznek anyagi jellegű gondjai - egy alapvetően kellemes, de semmi extra számmal megdöntött. Az Old Town Road jelenségről írtunk egy kiváló cikket, tessék elolvasni, én is innen értettem meg a dolgot.

Egy dolgot viszont nem árt tisztázni. Az Old Town Road nem egy olyan dal/nóta/szám, mint mondjuk a Mariah Carey-nóta, amit felrántottak a fiúzenekarral, kiment a single, és 16 héten át ugyanaz a verzió boldogította a népet. Lil Nas X szuperslágere eleve egy Nine Inch Nails-sampling trackre felhúzott country-rapes dünnyögés, amit először Billy Ray Cyrus remixelt, majd Diplo, Young Thug és Mason Ramsey, végül Lil Nas X és a BTS nevű K-Pop együttes egyik tagja, RM. A Billboard pedig az eredeti dal mellett a remixeinek a letöltéseit és a streamjeit is beszámítja, így lehet már 17. hete listavezető azt Old Town Road.