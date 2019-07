Elmarad a Woodstock 50, ahogy az sejthető volt

Ha valami úgy néz ki, mint egy hatalmas blama, akkor az általában az is. Nincs ez másként a Woodstock 50 rendezvénnyel, aminek a kálváriájáról mi is írtunk korábban. Az ellenkultúrát mainstreammé változtató ikonikus rendezvény ötvenedik jubileumát volt hivatott megünnepelni a mostani, aminek először csak sejteni lehetett a széthullását, amit végül ma be is jelentettek hivatalosan is.

Tegnap kiderült, hogy a rendezvény főfellépője, Miley Cyrus visszamondta a fellépését, ezután bejelentette a Raconteurs, the Lumineers, és az eredeti 1969-es előadók közül Santana, JOhn Sebastian és Country Joe McDonald is bejelentette, hogy nem fog fellépni.

A jubileum fesztivál megrendezése először áprilisban kérdőjeleződött meg, amikor egyik fő szponzoruk, a Dentsu japán cég egyik vállalata lefújta az eseményt arra hivatkozva, hogy az előkészületek megakadtak, és a szervezők nem tudják garantálni a közönség és a fellépők egészségét és biztonságát. Ráadásul visszahívták a fesztivál 49 millió dolláros (14 milliárd forintos) költségvetéséből azt a 17,8 millió dollárt, ami még megmaradt. A vállalat ellen indított pert a szervezők ugyan megnyerték, a bíró úgy döntött, hogy a japán cégnek nem volt joga arra, hogy egyoldalúan lefújja a fesztivált, viszont azt is kétségbe vonta, hogy egyáltalán meg lehet-e rendezni a bulit.

A kézenfekvő választásnak tűnő eredeti helyszínen most egy művészeti központ üzemel, ahol az évforduló alkalmából augusztus 16. és 18. között saját megemlékezést tartanak, amelyen mások mellett Ringo Starr, Santana és John Fogerty is szerepel.

(Variety)