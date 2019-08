Ezeket a koncerteket nem érdemes kihagyni az idei Szigeten

Közeledik a Sziget fesztivál, mi pedig segítünk egy kicsit azoknak, akik esetleg még nem tudják, hogy milyen fellépőket érdemes idén megnézni a Szigeten. Az idei fesztivál papíron két igazán nagy névről szól, az első napon fellépő Ed Sheeranről, és a Sziget történetének legdrágább zenekaráról, a záróestén két és fél órát játszó Foo Fightersről, de azért bőven akad rajtuk kívül még érdekesség.

Ed Sheeran

Augusztus 7., 21:40, Nagyszínpad

Kétség sem férhet hozzá, hogy Ed Sheeran jelenleg az egyik legismertebb, legnépszerűbb brit zenész, akiért tényleg milliók rajonganak, pedig alapvetően csak egy egyszerű vörös srácról van szó, aki nagyon szeret szerelmesnek lenni gitárral a kezében. Sheeran koncertje még azoknak is nagyon ajánlott, akik kifejezetten herótot kapnak a zenéjétől, mert az ő magyarországi fellépése tényleg kuriózum, és végre nálunk is kiderül, hogy mit tudhat egy darab énekes-gitáros egy akkora helyszínen, mint a Sziget nagyszínpad.

Foo Fighters

Augusztus 13., 20:30, Nagyszínpad

Ahogy a rockzene egyre inkább elveszti a relevanciáját, egyre kevesebb olyan zenekar maradt, amelynek egy-egy új nagylemezét még tényleg érdeklődéssel várja a közönség és a szaksajtó. A Nirvana dobosaként elhíresült Dave Grohl együttese mára a post-grunge korszak kezdeti nehézségei után Amerika egyik legnépszerűbb rockzenekarává vált, és a Szigetre egészen különleges koncertre érkezik. Azt korábban Kádár Tamás főszervező is elmondta, hogy az idei Foo Fighters a Sziget történetének legdrágább koncertje lesz, cserébe a zenekar két és fél (!!!) órát fog játszani az utolsó napon, és valószínűleg az összes nagy slágerük elhangzik majd a My Herótól a Monkeywrenchen át a Pretenderig. Mi titokban a White Limo című számot várjuk a legjobban, aminek a klipjében az azóta elhunyt Lemmy szerepel.

IDLES

Augusztus 13, 19:15, A38

A globális populizmus korszaka tökéletes táptalajt nyújt a rendszerkritikus punk sokadik reneszánszának, és ebbe az újhullámba tartozik a brit Idles is. Az Idles szövegileg nagyon kötődik a munkásosztállyal szimpatizáló brit punkhoz, de természetesen most aktuális problémákkal foglalkoznak (rasszizmus, brexit, lakhatási válság, a szélsőjobb erősödése, késői kapitalizmus), miközben zeneileg legalább annyit merítenek a súlyosabb, zúzósabb gitárzenékből, mint a klasszikus punkból. Részünkről ezt a számot várjuk a legjobban.

Franz Ferdinand

Augusztus 8., 17:45, Nagyszínpad

Nem először lép fel a 2000-es évek brit indie rockjának egyik legjobb zenekara a Szigeten, de talán ez most az első alkalom, hogy már nem aktuális menő arcokként jönnek, hanem veteránokként, akik mellett kezd elmenni az idő. Ettől függetlenül a Franz Ferdinand minden alkalommal elképesztően jó bulit csinált a Szigeten, és 2015 óta mindössze egy darab nagylemezt csináltak, szóval azoknak sem kell félni, akik a Right Thoughts, Right Words, Right Action album óta nem igazán követik a zenekar munkásságát.

Yeasayer

Augusztus 9., 20:15, A38

A New York-i művészrock egyik kirakatcsapata a Yeasayer, amely több mint egy évtizedes fennállása óta gyakorlatilag minden műfajba bele-belekapott, ami csak elé került. Aki kifejezetten szereti az elborult, kísérletezős, mégsem teljesen öncélú rockzenét, annak a Yeasayer kötelező program lesz a Szigeten.

Khruangbin

Augusztus 13., 00:30, A38

Még a megszállott zeneőrültek sem tudják pontosan meghatározni a houstoni Khruangbin zenéjét, ami legtöbbször csak thai funkként szoktak emlegetni, pedig van benne minden a szörftől az elektronikán keresztül a pszichedelikus műfajokig, és ezt az egészet kombinálják nagyon erős világzenei és ázsiai elemekkel. Az igazán vájt fülű szigetesek ezt a koncertet várják a legjobban idén.

The National

Augusztus 10., 21:30, Nagyszínpad

Az idén 20 éves zenekar a 2000-es évek indie rock boomjának az amerikai térfelén vált igazán ismertté, és két évtized alatt úgy maradt a kritikusok örök kedvence, hogy a várakozások ellenére sosem váltak igazán stadionzenekarrá. Ettől függetlenül egy National-koncert általában egy elég grandiózus esemény, amely tökéletes lesz késő este a Sziget nagyszínpadára.

CHVRCHES

Augusztus 8., 23:45, A38

Kevés olyan műfaj van, amelynek gyakorlatilag minden évben van egy rövid ideig tartó reneszánsza, de éppen ezért egyre kevesebb igazán izgalmas produkció választja a szintipopot. A skót Chvrches abból a szempontból kivétel, hogy évek óta stabilan az érdeklődés középpontjában tudnak maradni, hol egy-egy remek új kislemez, hol olyan kisebb balhék miatt, mint amikor Chris Brown azt kívánta, hogy bárcsak elgázolná egy busz a zenekart, vagy amikor a Hatebreed énekese kibukott, hogy egy metálfesztiválon a Gojira után lépnek fel. Pedig a Chvrches annyiban mindenképpen eltér a többi szintipopcsapattól, hogy még azok számára is izgalmassá, befogadhatóvá teszik a műfajt, akik esetleg ódzkodnak tőle.

Mura Masa

Augusztus 10., 17:45, Nagyszínpad

A brit producer mindössze 23 éves, de kapott már egy Grammyt, és ő az első, akit zenészként és dizájnerként is jelöltek a Grammyre két évvel ezelőtt. Jelenleg az egyik legmenőbb producer a nemzetközi popmezőnyben, és pár lépésre van attól, hogy olyan karriert fusson be egykori szobaproducerként, mint Diplo, Pharrel Williams vagy akár Danger Mouse. Mindenesetre a kegyeit már most olyan előadók keresik, mint A$AP Rocky, Stormzy, Ariana Grande, Charli XCX vagy Damon Albarn. Mi leginkább ezt a számot várjuk tőle Slowthai idei albumáról.

Frank Carter & The Rattlesnakes

Augusztus 13., 15:30, Nagyszínpad

A 2000-es évek legmenőbb brit hardcore punk zenekara volt a Gallows, akiket a műfaj megmentőiként kezeltek Angliában, de a zenekarból két remek album után kiszállt az alapító, Frank Carter, hogy Pure Love néven valami egészen más projektbe kezdjen. A glam rockos, folkos próbálkozásai nem igazán jöttek össze, így Carter a Rattlesnakesszel visszatért a keményebb zenék világába, így aki még mindig azon sír, hogy nincs keményrock a Szigeten, az legyen ott az utolsó napon fél 4-kor a nagyszínpadnál.

Florence + The Machine

Augusztus 12., 21:30, Nagyszínpad

Florence Welch esetében nem túlzás állítani, hogy továbbra is azon kevés énekesnő közé tartozik, aki egyaránt tud imponálni a lakossági zenét hallgatóknak, meg a magukat súlyosan zenemániásnak tartó, elitista megszállottaknak. Ráadásul Welch koncertjei élőben egészen katartikusak, és a Sziget egyik főfellépőjeként biztosan egészen elképesztőt bulit fog adni.

Post Malone

Augusztus 11., 21:30, Nagyszínpad

A 24 éves rapper megtestesít mindent, amit a kevert műfajok és stílusok iránt rajongó Z generáció igazán kedvel manapság. Post Malone egy arctetkós rapper, aki eredetileg gitárosként kezdte, imádja a heavy metalt és az emót, és a Grammy-gálán rapperként egy szál gitárral állt fel a színpadra. Zeneileg ettől függetlenül inkább a modern autotune-os, trapes hiphop az ő világa, de az majd kiderül, hogy a Sziget nagyszínpadán rendre szenvedő rapperek sorát erősíti majd, vagy végre bebizonyítja, hogy ez a műfaj is tud működni a fesztiválon.