R. Kellyt egy új államban vádolták meg

Az énekesnek többek között prostitúció támogatása miatt állhat majd bíróság elé Minnesotában, és ha minden vádpontban bűnösnek találják, maximális büntetésként 5-5 évet is kaphat.

A most nyilvánosságra került eset majdnem 20 évvel ezelőtt, 2001 júliusában történt Minneapolisban. Egy akkor 17 éves lány egy rajongóknak szervezett találkozón autogramot kért az énekestől, amit meg is kapott R. Kelly a telefonszámával együtt. Amikor beszéltek, a híresség felhívta a hotelszobájába, ahol 200 dollárt adott neki azért, hogy pucéran táncoljon neki. A lánynak R. Kelly segített levetkőzni, és testi kontaktus is volt. Az énekes később meghívta a koncertjére, amire rajongója a kora miatt nem vehetett jegyet. A lány később a bátyjának mesélt a történtekről, de a rendőrségnek csak 2019 januárban beszélt róla, a minnesotai ügyészség pedig egy chicagói bejelentés után indított vizsgálatot az ügyben - írja a TMZ. A vád szerint nem lesz könnyű dolguk a bíróságon, hiszen ennyi év távlatából nem lesz könnyű bizonyítani, hogy pontosan mi is történt.

R. Kelly mindeközben éppen őrizetben van, New Yorkban ugyanis megtagadták az óvadék elleni szabadlábra helyezését, miután egy másik ügy miatt felhozott öt vádpontban ártatlannak vallotta magát. Ezzel párhuzamosan Chicagóban is eljárás folyik ellene.