750 a csapolt sör, tízezer a vödrös koktél

Elindult az idei Sziget fesztivál, az első nap Ed Sheeran koncertje miatt máris teltházas. A fesztivál augusztus 7-től 13-ig tart, újra van óriáskerék, az Auchan saját dj-vel készül, a pénzünket pedig tavalyhoz képest egy fokkal könnyebb lesz a fesztivál végén visszaszerezni. Bejártuk az Óbudai-szigetet, összegyűjtve mindent, ami az egy hét alatt fontos lehet.

Hogy jutok le?

A H5-ös HÉV a szokottnál sűrűbben indul, és éjszaka is jár (negyedóránként a Batthyány tér és az Aquincum között), leszállni a Filatorigátnál kell. A HÉV M2-es metróval, 4-6-os villamossal és 1-es villamossal, Dél-Buda felől pedig a 19-es illetve a 41-es villamossal érhető el. A belvárosban is sűrűbben járnak a Nagykörúton közlekedő villamosok, az éjszakai buszok (901, 918) vonalán a megszokottnál nagyobb befogadóképességű buszokat indít a BKK, a Jászai Mari térről pedig rendkívüli hajójáratok indulnak a Szigetre. Ha bármelyik közlekedési eszközhöz 4-es 6-os villamost választanánk, ne felejtsük el, hogy ott

a Corvin-negyed - Margit híd, budai hídfő szakaszt leszámítva pótlóbusz jár.

Jegyeket a BKK automatáknál és a K-hídnál kihelyezett, Ikarusból átalakított BKK ügyfélpontnál is lehet venni, utóbbinál a külföldieket célozva több idegennyelven beszélő munkatárs is várja a fesztiválozókat.

Ha inkább autóval jönnénk, taxizáshoz a Sziget hivatalos taxitársaságai közül a City Taxi az egyetlen, ami a főbejáraton belülre is elvisz, a Budapest Taxi és a Főtaxi csak a K-hídig szállít. A taxikhoz az egységár 700 forint alaptarifa + 300 forint/km egész Budapesten, az ezeknél drágábban szállító fake taxikat érdemes elkerülni. Aki saját kocsival jönne, az 10 napos basic parkolójegyet 24 ezerért tud venni, ezzel a Szigettől kb. 20 perc sétára lehet parkolni, de a jeggyel napi egy oda-vissza transzfer ingyenesen használható. A főbejárathoz közeli parkolójegyből 1, 4 és 10 napos van (6500/21500/29000), de a fesztivál kiemeli, hogy lehetőség szerint senki ne induljon autóval a Szigetre: hiszen például környezettudatosan biciklizni is lehet MOL Bubi bérlésével, amit a 143 gyűjtőállomás valamelyikén lehet felvenni és letenni.

A külföldről érkezőknek Ferihegyről közvetlen transzferjárat indul a Szigetre, ennek menetrendje itt. A transzfer megállás nélkül közlekedik, augusztus 7 és 13 között reggel 8.45-től éjjel 0.45-ig 40 percenként. A busz visszafelé, a Sziget és a reptér között a reggeli órákban 10, reggel és délelőtt 15, később pedig 20 percenként indul. A transzfert, a BKK buszokat (kivétel 100E), illetve a hajójáratokat is ingyenesen igénybe lehet venni CityPass-szal, amihez emellett különböző kedvezmények járnak a Lupa Beachre vagy épp múzeumokba. Ehhez a 2, 5 vagy 13 napos jegyeket (5900-14900 forint) online és személyesen is megvásárolhatjuk, például a Ferihegy 2A és 2B Termináljánál, a Deák téri Akváriumban, a Keleti pályaudvaron vagy a BKK értékesítési pontokon. Utóbbi kivételével a többi helyszínen a voucher is beváltható.

Hogy jutok be?

Bemenni a Filatorigát felől a K-hídon, a reptéri transzferről leszállva a H-hídon, a hajóról pedig a Hajó bejáraton lehet. Tavaly várható volt a teltház, de az első napból kiindulva idén is érdemes hamar kimenni, ha időben be akarunk jutni. Aki nem váltotta előre ki a karszalagját, az semmiképp ne felejtse otthon a személyigazolványát vagy útlevelét (és a voucherét), ezekre szükség lesz a check-in-nél. A karszalag megszerzése után is vár ránk kihívás, ugyanis át kell menni az ellenőrzőponton: korlátozott mennyiségű ételt és egyszer 2,5 liter alkoholmentes italt be lehet vinni magunkkal, azonban az alkoholt, az esernyőt, illetve a bármilyen olyan eszközt, ami testi épséget veszélyeztet, biztosan el fogják a beléptetők venni.

Napijegyet mára már nem, a többi napra viszont lehet még váltani. Bérletet, 23 óra utáni napijegyet (felező jegyet), illetve kempingjegyet is lehet helyszínen venni, a felező kivételével pedig online itt lehet jegyeket vásárolni. Mivel alapból rá kell számolnunk minimum félórát (vagy többet) a bejutásra, így érdemesebb a jegyeket online megszerezni. Fontos, hogy habár még csak az első nap van, több csaló is felbukkant Sziget-jegyeket árulva, így

csak hivatalos forrásból, vagy olyan oldalról vegyük meg a jegyünket, ami új vouchert generál nekünk (pl. TicketSwap).

Aludni is kell

A Szigeten belül többféle szálláslehetőséget foglalhatunk, ezeknek a jelentős része (pl. a faházak, a lakóautós helyek, több előre telepített vagy saját sátras hely) elfogyott, de elérhető még saját és telepített sátor is az Apero Kempingben (itt angolul és franciául is beszélnek), a Bridge Kempingben, a Glamping Podpads faluban és az Eco Kempingben (ez a fesztivál környezettudatos kempingje). A legtöbb kempinghez recepció, fürdő- és mellékhelyiségek, értékmegőrző (ez kempingen kívül 6000ft/3 nap), illetve Wi-Fi ingyenesen jár, mobilt csak az Eco Kempingben tölthetünk ingyen.

A kemping extrák közül sátor és hordozható töltő még bérelhető, a hálózsák, a polifoam és a takaró viszont már elfogyott. Aki - akár ezek hiánya miatt - a fesztivál területén kívül szállna meg, azoknak a Sziget Airbnb lakásokat és hosteleket ajánl, de a budapesti szállások után kutatva érdemes lehet szétnézni még a Bookingon, a Trivago-n vagy a Szállás.hu-n is.

A fesztivál idejére végig 30 fok körüli időt mondanak nappal, ez estére is csak körülbelül 10 fokkal csökken. A 7 nap alatt várható front, kánikula és magas UV-sugárzás is, úgyhogy semmiképp nem tanácsos a nyári ruhákat és a fürdőruhát, a naptejet, frontérzékenyeknek pedig a fájdalomcsillapítót otthon hagyni (persze utóbbit italozás mellett inkább mellőzzük). Estére a pulcsi szükséges lehet, de alváshoz egy vékonyabb hálózsák valószínűleg bőven elegendő. Úgy néz ki, esőre egyelőre nem lehet számítani.

Ha már bent vagyunk és a szállás is megvan

Akkor egyrészről körbejárhatjuk a helyszíneket és a különböző színpadokat: a nagyszínpad és az A38 színpad a fesztivál közepén található, a szélén pedig többek között a Magic Mirror, a Magyar zene háza vagy a Sláger FM Színpad van. Arról, hogy ezeken a helyszíneken mely fellépőket nem érdemes kihagyni, korábban itt írtunk. Másrészt enni és inni szinte mindenhol tudunk, de a nagyszínpad rendezői balján található egy hosszabb kajás sor: itt kb. 2000 forint körül árulnak hamburgereket, 1150-ért amerikai hotdogot, 2000-3000 körül kaphatunk gíroszt, 1100-ért pedig pizzaszeletet (kb. egy családi pizza szeletét). Az italok egységárasok, a dobozos és palackos innivalókhoz nem, a többihez viszont 450-ért repoharat kell vennünk egyszer. Az árak tavalyhoz képest minimálisan drágultak, a fontosabb dolgok idén ennyibe kerülnek:

A korsó csapolt Dreher 750 forint, a dobozos 850, az alkoholmentes 650.

A borok decije 470 forint, a hosszúlépés 670, a gyümölcsbor 680 forint.

Üdítőket 510-570 között, vizet 490-ért tudunk venni.

A koktélok pedig 2000-4000 között vannak, 2 literes vödrös koktélt 10-16 ezer forintért vásárolhatunk.

A fizetés készpénzmentes, vagy saját paypassos kártyával, vagy a karszalagra töltött pénzzel lehet fizetni. Utóbbit egyrészt a Sziget mobilalkalmazásán keresztül, másrészt a feltöltőpontokon lehet megtenni. Idén egy fokkal könnyebb lesz visszakapni a fesztiválozás végén a pénzünket, hiszen miután tavaly közel 100 milliót kaszált a Sziget a karszalagokon hagyott pénzekből, idén fejlesztettek egyet a rendszeren: az online feltöltött pénzt könnyebb lesz visszakapni, a feltöltőpontosért még mindig sorba kell majd állni. Emellett arra is érdemes figyelni, hogy fizetésnél automatikusan 10% borravalót adunk a festipayes terminálokon, ezeket 0-20%-ig állíthatjuk.

A Sziget olyan, mint egy kisváros

Merthogy nemcsak koncerteket tudunk hallgatni és amúgy favillával papírtálcáról ételt eszegetni, hogy a repoharunkba csapolt sörrel aztán leöblítsük: aSzigeten aztán tényleg minden van, például