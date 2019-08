Ennyi ember egyszerűen nem fér el egy helyen

Szerda este egy igazi világsztár lépett fel a Szigeten, de a rákövetkező napon nem arról beszél mindenki, hogy milyen koncertet adott Ed Sheeran, hanem a fellépés előtt, alatt és főleg utána kialakult tömegpokolról, ami egyesek szerint példátlan a Sziget történetében. Azt már előzetesen tudni lehetett, hogy a nyitónapon a fesztiválra ki kellett tenni a megtelt táblát, de még a veterán szigeteseket is megdöbbentette, amit éjszaka tapasztaltak. Olvasóink és forrásaink szerint valóságos tömeghisztéria alakult ki a Nagyszínpad környékén, az egyre agresszívebb tömeg miatt a pultokon keresztül próbáltak menekülni az emberek, a fesztiválról pedig egy ideig gyalog sem lehetett távozni az iszonyatos tömeg miatt.

A Sziget maximális befogadóképessége idén 95 ezer fő, és joggal merülhet fel a kérdés, hogy ez már vajon a Hajógyári-sziget befogadóképességének a vége, vagy csak egyszeri esetről volt szó. És az is felvetődik, hogy a Sziget szervezői jól húzták-e meg a határt, hogy mit tekintenek teltháznak, vagy ennél azért kevesebb embert kellett volna beengedni.

A tolongás végig nagy volt, de aztán hirtelen tényleg nagyon elkezdett nyomni a tömeg, és nagyon sokan pánikolni kezdtek. Volt, aki agresszív is lett, a barátnőmnek lett pár kék-zöld foltja, könyökkel jól bordán, meg később mellkason vágta valaki. Mindenki, köztük mi is, megpróbált elindulni kifelé. Minket a kifelé nyomakodó tömeg tolt neki a pultnak, konkrétan nem tudtunk máshová menni, mint át a pulton. A pultosoknak, amúgy érthető módon, ez nem tetszett, két kézzel próbáltak mindenkit visszalökni, aki megpróbált felmászni. Féltették a pénztárgépeket, nehogy rájuk lépjen valaki. Engem is megpróbáltak lelökni, csak azért jutottam át, mert hátulról toltak. Viszont utána az addigra hisztérikusan zokogó és pánikroham szélén lévő barátnőmet már segített a pultos kiemelni. Ez volt a koncert kezdetekor. Sehol nem volt egy szál biztonsági őr, semmi crowd control nem volt. Valószínű, hogy a végén tényleg történhetett valami a gépekkel, mert mikor mi már mentünk kifelé, az egyik pultos eszeveszetten elkezdett káromkodni, és nagyon buzdított minket, hogy "takarodjunk".

- ez csak az egyik nézői beszámoló a szerda estéről a Szigeten. A brit zenész koncertjét nagyjából 60 ezer ember nézte egyszerre. Benis Dánieltől, a Sziget műszaki vezetőjétől megtudtuk, hogy a Nagyszínpad előtti tér összesen 2,2 hektáros, és ez a szervezők szerint pont 60-65 ezer embert bír el, vagyis az említett terület szerintük is teljesen megtelt. A 2000-es évek elején egyébként ennyi embernél már kitettél a "megtelt" táblát a Szigetre.

A Nagyszínpad a legtöbb helyszínhez képest közel van a fesztivál egyetlen - gyalogosan megközelíthető - bejáratához, és mindössze két irányból, két kvázi főútról lehet odajutni, ahol alapból is nagy a forgalom. Azonban mielőtt megvizsgáljuk, hogy mi vezethetett a tegnapi tömeghisztériához, nézzük meg, hogy a Sziget esetében mit jelentett a telt ház fogalma az elmúlt években.

Tavaly mi is megírtuk, hogy a Sziget történetének legnépszerűbb éve volt 2018, ebben az évben ugyanis 565 ezer ember fordult meg a 7 nap alatt, ami átlagban 80 ezer fesztiválozót jelent, és ebből három nap volt telt házas. A korábbi, 2016-os rekord 496 ezer ember volt, de akkor még volt nulladik és mínusz egyedik nap kevesebb helyszínnel és programmal, így a szigetesek hét helyett csak hat nappal számoltak, ami azt jelenti, hogy átlagban akkor is 80-82 ezer ember lehetett kint a napokban. Ahogyan a tavalyi cikkünkben is látszik, a Sziget 1993-hoz képest több mint megtízszerezte a fesztiválozói számát, és miközben 2000 és 2013 között stabilan 360-380 ezer volt a közönség száma, alig öt év alatt majdnem 200 ezerrel lettek többen.

A Gerendai Károlyt váltó Kádár Tamás főszervező nekünk azt mondta tavaly, hogy hosszú távon a 600 ezres szám sem elérhetetlen, és a Hajógyári-szigeten még bőven van hely hova növekedni az ipari területeken, azonban a tegnapi tömegjelenetekkel kapcsolatban egy nagyon fontos kérdés felmerül:

lehet, hogy Többen voltak a Nagyszínpadnál, mint amennyien biztonságosan elférnek?

A Szigettől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy idén valamennyivel növelték a Nagyszínpad előtti területet, ráadásul a Sziget a főbb gyalogos utakat szándékosan kibővítette, szélesebbé tette, hogy még kényelmesebben elférhessenek a fesztiválozók, ha nagy tömegben közlekednek.

Ettől függetlenül mégis kialakult egy-két helyen kisebb pánikhangulat. Ennek több oka is lehet, és nem feltétlenül az a fő probléma, amit sokan feltételeznek, hogy a Nagyszínpad előtti tér fizikailag nem bírt el ennyi embert. Benis Dániel műszaki vezető szerint három szempont játszhatott közre abban szerdán, hogy valahol pánikolni kezdtek az emberek:

Egyeseknek kifejezetten zavaró a tömeg jelenléte, nem érzik magukat ilyenkor biztonságban, ilyen esetekben pedig vagy segítséget kell kérni a biztonságiaktól, vagy kimenni egy szellősebb részre. Aki sokat jár koncertre, tisztában van ezzel, csakhogy Ed Sheeran olyan közönséget is vonz, mégpedig nagy számban, akik nem rutinos fesztiválozók. Itthon a Budapest Aréna a legnagyobb fellépési helyszín a maga 12500 fős befogadóképességével, ehhez képest a Szigeten szerdán 60 ezer ember mozgott egyszerre. Ez a tapasztalatlan emberekben önmagában képes pánikhangulatot kiváltani. Mindezek mellett fontos figyelembe venni, hogy a hőség (este 10-kor is olyan párás volt a levegő, hogy alig lehetett megmaradni), a tömeg és az alkohol együttes hatása is képes szélsőséges reakciókat kiváltani.

Egy telt házas Ed Sheeran koncerten legelöl kb. 4 fő áll egy négyzetméteren, de ahogy haladunk hátrafelé, úgy egyre több hely jut az embereknek. Ez tömegsűrűség azonban minden fesztiválon azonos, tehát az, hogy valakit nyom a tömeg elöl, nem Sziget-specifikus, hanem minden tízezres könnyűzenei koncerten sztenderdnek számít. Benisék egyetlen bárpultról hallottak, ahol valaki nagyon megijedt, és kisebb pánik alakult ki - ez lehetett az az eset, ami az Indexhez is eljutott -, de szerintük alapvetően komolyabb gond nélkül lement az esemény.

Egész szerdán mindössze 21 embert szállítottak kórházba, ami a Sziget szintjén egy teljesen nyugis napnak számít.

- mondta el a műszaki vezető, aki még hozzátette, hogy a Nagyszínpad előtti résznek a mostani már a maximális terhelhetősége, amit nem tudnak növelni, szóval ameddig így marad a helyzet, fizikailag sem tudnak több embert fogadni ezen a területen.

Benis azt is elmondta, hogy a befogadóképesség nemcsak a terület, hanem az oda és onnan elvezető utak keresztmetszetének a függvénye, és szigorú katasztrófavédelmi sztenderdeknek kell ehhez megfelelni. Azt mondja, az elmúlt három évben történt fejlesztés ezen a területen, sok utat nyilvánítottak menekülési útvonallá, és mindenben megfelelnek a West Balkán-tragédia után hozott szigorú katasztrófavédelmi elvárásoknak.

Van viszont egy olyan szűkület, amit nem lehet sehogy sem kiküszöbölni, mert a kiváltása sokkal nagyobb beruházás: a keskeny és műszakilag elöregedett K-híd. Erre egyszerre csak meghatározott létszámú embert lehet felengedni, ezért is engedték ki a koncertről távozókat szakaszosan, ami garantálta a biztonságukat, viszont hosszú és idegesítő várakozásra kényszerítette a a híd előtt feltorlódott tömeget. Ezen a problémán valójában csak egy új híd építése segítene, de ez már összefügg az Óbudai-sziget fejlesztésének általános problémájával.

Nagyon úgy néz ki, hogy jövő hét kedden, a Sziget utolsó napját záró Foo Fightersen is telt ház lehet, így mindenkinek ajánljuk az öt évvel ezelőtti cikkünket, amit azután írtunk, hogy hasonló tömegjelenetek zajlottak le a belga Stromae A38 sátras fellépésénél. Ebben a cikkünkben pedig abban próbálunk segíteni, hogy hasonló tömegjelenetek előfordulásakor hogyan maradjunk higgadtak, és mik a legfontosabb teendők a pánik elkerülésére.