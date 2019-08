Hallasz minket, Dunaújlipótváros?

A dunaújvárosi StackOne-nal, azaz Vágó Péterrel jegyzi legújabb albumát a Mulató Aztékok. A Dunaújlipótváros című anyag a Stenken hallható először, és ezzel együtt nálunk debütál a Slow Village-dzsel közös Odabent című trekk klipje is. Duplapremier.

"Ez az album tulajdonképpen a véletlen folytán született meg" – mondja az anyagról az Emekajj (Molnár Ákos) pozícióját ideiglenesen megöröklő StackOne, aki két évvel ezelőtt ismerkedett meg Tinkkel, azaz Balázsovics Mihállyal, a Mulató Aztékok és a Slow Village tagjával, aki ismeretlenül kereste meg a Soundcloudon található az egyik zenéje miatt, amit egy podcastben szeretett volna lejátszani.

"Ismertem a munkásságukat, így talán mondanom sem kell, hogy mennyire imponált nekem ez a gesztus. Körülbelül egy hétre rá Pécsett fellépett a Slow Village, ahol megejtettük az első személyes találkozót Misivel és a banda többi tagjával, majd egy chatelés alkalmával küldözgettünk egymásnak saját cuccokat, ő, ugye, többnyire kiadatlan kész zenéket, én pedig egy instrumental pakkot. Másnapra jött az üzenet Tinktől, hogy Phlat nagyon beélte az egyiket, elkezdett rá szöveget írni, és hogy benne vagyok-e a közös munkában. Jó pár alkalommal összeültünk Újlipótban ötletelni a koncepción, majd végül a szülővárosom, Dunaújvaros, és a Balzac utcai stíl otthona, Újlipótváros neveinek kohéziójából született az album címe, hogy mindenki magáénak érezhesse egy kicsit" – mondja az anyag születéséről StackOne.

Phlat, azaz Osváth Sándor, a történet másik oldalát így meséli el:

'17 őszén ismerkedtünk meg Petivel, épp, mikor Misivel lakótársakká lettünk, és épp abban az időszakban, amikor Ákost az új melója kezdte nagyobb időközökre elragadni tőlünk. Misi szerette volna játszani a Tiloson a Peti által készített remixet Odákovics Minden című dalához, úgyhogy ráírt, ismeretlenül, hogy elkérje tőle a wav-ot. Aztán dumáltak, és annyira megvolt a közös hang, hogy még aznap átdobott Misinek 3-4 alapot, amiket meghallgattunk, és amik azonnal megihlettek, lényegében még azon a héten el is készült az "Szabad tér" és a "Jártunk". Megmutattuk neki, erre kaptunk kb. száz témát, hogy csak csemegézzünk, alig tudtunk betelni velük, és kiválasztani egy meghatározott számú zenét. Mivel ilyen gyorsan haladtak a dolgok, elkezdtünk egy koncept EP-ben gondolkodni, de a folyamat nem akart ennyinél megállni, fél év alatt LP méretűre nőtt. Aztán a Szobanövény és a Doktor Monoton LP-k miatt több mint egy évig hevert parlagon az anyag. Tavaly év végére állt elő a helyzet, mikor végre minden adottnak mutatkozott, hogy kiadás alá rendezzük.

Az album egyik dala, a Slow Village-dzsel közösen jegyzett Odabent már klipet is kapott, amit Jávorszki Kriszti és Szilvás Fanni készítettek. Erről így meséltek az alkotók: "A /kamu/egysnittes klip a stúdióvá avanzsált Balzac utcai lakást járja körül. Koncepció volt, hogy a külső és belső tereket megfordítsuk, és egy csavarral, sematikusan ábrázolva adjuk vissza. Ahogy az album, a klip is elég régóta érlelődött, ezért a srácok nem csak a gondosan megválasztott costume design miatt vannak kabátban, hanem mert baromi hideg volt a tavaly decemberi forgatáson. A klipben felbukkannak olyan arcok is, akik nem működnek közre a számban, de fontos tagjai a crewnak: Mulató Azték Emekajji Ákos, Dj Slow, Oriza és Gege is beugrott egy cameora."

Tink és Stackone vasárnap a graffiti világesemény hazai helyszínén, a Meeting Of Styles Hungary 2019-en zenél majd (délután négy és hat körül), majd a Mulató Aztékok még aznap éjféltől a Tilos Rádió Sample Temple című műsorában szedi szét a lemezt hangmintákra és sztorikra.